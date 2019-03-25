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عون يلتقي بوتين اليوم والتركيز على مسألة «النازحين»

| وكالات

الثلاثاء, 26-03-2019

يلتقي الرئيس اللبناني ميشيل عون اليوم، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لمناقشة «العلاقات الثنائية وتطورات الوضع في الشرق الأوسط في ضوء المستجدات الأخيرة، والسعي إلى إيجاد حل لمسألة النازحين السوريين»، حسبما أوردت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية.
وأكد وزير الدولة اللبناني لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد، أن هناك ترقباً للنتائج السياسية لزيارة عون إلى روسيا، وقال: «نراهن كثيراً عليها، ولاسيما في ما يخص ملف النازحين السوريين، باعتبار أن حل هذا الملف يفيد لبنان اقتصادياً».
ولفت إلى أن طموح لبنان أن يكون بوابة العبور لإعادة الإعمار في سورية، وموقعه الجغرافي يجعل سورية بوابة لبنان إلى العالم العربي، وبالتالي فإن لا غنى عن العلاقة بين لبنان وسورية.

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