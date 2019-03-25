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فتح المعابر يحضر في لقاء الحلبوسي وسفير سورية في بغداد

| وكالات

الثلاثاء, 26-03-2019

بحث سفير سورية لدى العراق سطام جدعان الدندح، مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في بغداد، فتح المعابر والمنافذ الحدودية بين البلدين. وأفاد بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي، أنه جرى «بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على ضرورة تأمين الحدود المشتركة بين العراق وسورية». كما تناول اللقاء بحسب البيان ملف «فتح المعابر والمنافذ الحدودية خلال المرحلة المقبلة، لتسهيل حركة النقل من أجل دعم حركة التجارة بين البلدين».
وتربط بين سورية والعراق ثلاثة معابر رسمية، هي إضافة إلى «البوكمال – القائم» الذي يسيطر عليه الجيش السوري، معبر «اليعربية – ربيعة» شمالاً، ومعبر «التنف – الوليد».

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