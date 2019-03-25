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ثلثهم لا يحمل البورد السوري … 30 ألف طبيب بشري وأسنان مسجلون في «الصحة»

| محمد منار حميجو

الثلاثاء, 26-03-2019

كشف رئيس لجنة الخدمات في مجلس الشعب صفوان قربي أن اللجنة أنهت دراسة مشروع القانون الخاص بإعطاء مهلة لأصحاب المهن الطبية «بشري وأسنان وصيادلة» الاختصاصيين لتعديل شهاداتهم إلى البورد السورية ليحق لهم مزاولة المهنة، متوقعاً أن تتم مناقشته تحت قبة المجلس اليوم.
ونص مشروع القانون أنه تمدد المهلة الممنوحة لذوي الاختصاصات الطبية لتسوية أوضاعهم وتعتبر شهادة البورد السورية الوحيدة المقبولة لمنح التراخيص من وزارة الصحة، مؤكداً أنه تفرض عقوبات مالية مقدارها 50 ألفاً لمن يتأخر بتسوية وضعه للسوري و250 ألفاً للأجنبي.
وفي تصريح لـ«الوطن» أعلن قربي أن أكثر من 30 ألف طبيب بشري وأسنان مختصين مسجلين في وزارة الصحة منهم 20 ألفاً بدلوا شهاداتهم إلى البورد السورية على حين لا بد لمن تبقى وعددهم نحو 10 آلاف أن يسوي شهادته ليحق له مزاولة المهنة وتجنب الغرامة المالية في حال تأخر.
وأوضح قربي أن البورد السوري يشمل الأطباء الاختصاصيين وليس العامين سواء أكانوا أطباء أسنان أم أطباء بشريين وبالتالي المشروع لا يشمل الطبيب العام.

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