دعا فرع دمشق لاتحاد الكتّاب العرب إلى وقفة تضامنية مع الجولان أرضاً وشعباً بعنوان «الجولان أصالة الهوية ومحاولات فرض السيادة المزيفة» وذلك في الثانية عشرة من ظهر اليوم في مقر فرع دمشق في شارع مرشد خاطر – خلف معهد اللاييك.

ويشارك فيها الرئيس الفخري لاتحاد الصحفيين السوريين د. صابر فلحوط ورئيس مكتب الجولان في رئاسة مجلس الوزراء مدحت صالح ورئيس اتحاد الكتّاب مالك صقور ورئيس اتحاد الصحفيين السوريين موسى عبد النور وعضو مجلس محافظة القنيطرة رأفت بكار والأستاذ في جامعة دمشق د. إبراهيم زعرور والكاتب والباحث الفلسطيني علي بدوان والكاتب والباحث التونسي توفيق المديني، إضافة إلى مشاركة شعرية للشاعر باسم عمور، ونصوص جولانية تلقيها الشاعرة ليلى الجلالي.