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إنقاذ رضيع وقع في بئر

| وكالات

الأربعاء, 27-03-2019

نشرت وسائل إعلام إلكترونية لقطات فيديو تظهر عملية إنقاذ طفل له من العمر 18 شهراً سقط في بئر ضيقة عمقها 18 متراً في ولاية هاريانا شمالي الهند. واستغرقت العملية نحو 48 ساعة، حاول المنقذون أولاً إخراج الطفل من البئر بواسطة شبكة، لكنهم تركوا هذه الفكرة بسبب صعوبات واجهت تنفيذها.
واضطر المنقذون والعسكريون الذين شاركوا في العملية إلى حفر بئر ثانية أوسع على مسافة ستة أمتار من الأولى، ومن ثم الربط بينهما بواسطة نفق، قبل أن يقوموا بإخراج الطفل من البئر الثانية.
وأوردت المواقع أن الطفل نقل إلى المستشفى وحالته مستقرة.

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