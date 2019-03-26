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موظف يدس مخدراً مهلوساً لزملائه

| وكالات

الأربعاء, 27-03-2019

أقدم موظف أميركي شاب على دس مخدر «LSD» المهلوس في مشروبات زملائه في العمل، مبرراً فعلته بأن «طاقتهم سلبية».
ودس الشاب المخدر الخطير في عبوات المياه وأكواب القهوة الخاصة بزملائه، دون أن يشعروا بذلك. وحضرت الشرطة إلى مكتب الشركة الواقع في ولاية ميسوري الأميركية، عقب تلقيها اتصالاً من الموظفين الذين شعروا فجأة بالدوار والرعاش.
وخلال التحقيق مع المتهم، اعترف بفعلته وبررها بامتلاك زملائه «لطاقة سلبية»، ما دفعه لدس المخدر المهلوس لثلاثة منهم، أسعف اثنان منهم إلى المشفى ليتحسن وضعهما تدريجياً مع زوال تأثير «LSD».
كما أكد المحققون أنه لم يتم توجيه أي تهم للشاب حتى اللحظة، إلى أن تنتهي الفحوصات الجارية على عبوات المياه التي شرب منها الموظفون المستهدفون.
وقد يواجه الشاب تهما قضائية مختلفة، تتمحور حول حيازته «مواد خاضعة للرقابة»، وتنفيذه اعتداء من الدرجة الثانية، في حال أثبت وجود المخدر القوي في عبوات المشروبات.

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