يعاني الكثير ضعف الذاكرة والخرف، وتزداد احتمالات الإصابة من التقدم في العمر، ويسعى العلماء حول العالم لاكتشاف أسرار هذا المرض، والعمل على الوقاية منه.

وحسب دراسة حديثة عمل عليها باحثون في جامعة ساوث أستراليا، فإن تناول 10 غرامات من الفول السوداني يومياً يحسن أداء الذاكرة بنسبة 60 بالمئة، ويقي من الخرف.

وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يبلغ عدد الأشخاص المصابين بالعته (الخرف) على مستوى العالم 47 مليون شخص، وبحلول عام 2030، من المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 75 مليونا، وبحلول عام 2050، تقدر حالات الخرف العالمية بثلاثة أضعاف تقريباً.

وأظهرت الدراسة أن السوداني يحتوي على عناصر مضادة للالتهابات التي تؤثر في الخلايا العصبية، وتضعف قدرات التفكير والتذكر، وهي الأمور التي قد تساعد في الوقاية من الخرف.

واعتمدت الدراسة على قاعدة بيانات لدراسة صينية عن الشيخوخة شارك فيها 4822 شخصاً أعمارهم تزيد على 55 عاماً.

ووفقاً للدراسة يمكن الحصول على هذه الفائدة الوقائية من خلال أكل أنواع أخرى من المكسرات، لأن تركيبتها هي والسوداني توفر المغذيات المطلوبة لخلايا الدماغ العصبية.

وكشفت الدراسة أن أكل السوداني لا يطيل العُمر فقط وإنما يحمي خلايا الدماغ من التدهور المعرفي وضعف الذاكرة الذي يحدث في الشيخوخة.