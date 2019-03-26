محمد كردعلي في ندوة تكريمية

تقام في السادسة من مساء اليوم بندوة تكريمية في مكتبة الأسد بدمشق بعنوان «محمد كردعلي الرئيس الأول لمجمع اللغة العربية وراسم خطط الشام».

ويشارك فيها كل من د. عبد الكريم حسين في عرض رسائل البلغاء، ود. حسن الأحمد في قراءة لمذكراته، ود. عبد الناصر عساف في استعراض لسيرته، ود. إسماعيل مروة في استعراض لعلاقته بالشام ويدير الندوة.

ولد كردعلي في دمشق عام 1876، وهو مفكر سوري ومن رجال الفكر والأدب والصلاح والمدافع عن اللغة العربية، فهو أول وزير للمعارف والتربية في سورية، وكان رئيساً لمجمع اللغة العربية في دمشق منذ تأسيسه 1919 م حتى وفاته 1953.

كتب العديد من المؤلفات منها «خطط الشام» و«الإسلام والحضارة العربية» و«تاريخ الحضارة» و«غرائب الغرب» و«أقوالنا وأفعالنا» و«دمشق مدينة السحر والشعر» و«غابر الأندلس وحاضرها» و«أمراء البيان» و«القديم والحديث» و«كنوز الأجداد في سير بعض الأعلام» و«الإدارة الإسلامية في عز العرب» و«غوطة دمشق».