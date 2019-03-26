شؤون محلية

600 مليون ليرة لمشروعات أبنية التعليم والطرق في القنيطرة

| القنيطرة - خالد خالد

الأربعاء, 27-03-2019

أوضح مدير الخدمات الفنية في القنيطرة أحمد زيتون أن إجمالي الموازنة الاستثمارية للعام الحالي بلغت 901 مليون ليرة وكان لأبنية التعليم وإنشاء وتأهيل الطرق الحصة الأكبر بالموازنة التي وصلت لنحو 600 مليون ليرة.
وأشار زيتون إلى تخصيص أبنية التعليم الأساسي بمبلغ وقدره 210 ملايين ليرة لاستكمال بناء 114 قاعة ورفع نسبة التنفيذ من 30 إلى 100%، حيث يتم استكمال بناء مدرسة الكسوة الشرقية /21/ قاعة ومدرسة خان أرنبة /12/ قاعة والعمل متوقف في باقي المشروعات ريثما تتم معالجة المشروعات المتوقفة من الجهات المعنية، إضافة إلى التعاقد على تنفيذ بناء 93 قاعة ورفع نسبة التنفيذ من صفر إلى 10% وتم إعداد الدراسات الفنية, مشيراً إلى أن الكشوف التقديرية اللازمة للمدارس ما زالت قيد التصديق من المراجع المختصة، منوها بتخصيص مبلغ 82 مليوناً لأبنية التعليم الثانوي من أجل استكمال بناء ثانوية الكوم /12/ قاعة ورفع نسبة التنفيذ من 85 إلى 100%، واستكمال بناء 63 قاعة ورفع نسبة التنفيذ من 35 إلى 100%، ولكن العمل متوقف أيضاً ريثما تتم معالجة المشروعات المتوقفة وكذلك التعاقد على بناء 21 قاعة ولكن بحاجة إلى استملاك موقع المدرسة، إضافة إلى تخصيص 30 مليوناً لتأهيل الأبنية المدرسية واستكمال بناء 15 قاعة دراسية (ملاحق) ورفع نسبة التنفيذ من 50 إلى 100 %.
وأكد مدير الخدمات إيلاء الطرق الأهمية في موازنة العام الحالي وتخصيصها بأكثر من 500 مليون ليرة، حيث تم تخصيص 200 مليون ليرة لتأهيل وتحسين طرق زراعية بطول 3 كم وطرق محلية بطول 1.6 كم، وكذلك تخصيص مبلغ وقدره 306 ملايين ليرة لإنشاء طرق زراعية جديدة بطول 2.8 كم وطريق محلي جديد بطول 1.5 كم وقد تم إعداد الدراسات الفنية والكشوف التقديرية اللازمة لمشروعات الطرق وهي قيد التصديق حالياً من الجهات المعنية.

مقالات ذات صلة

الأربعاء, 27-03-2019

نواب طالبوا باستثناء خريجي الدراسات العليا من الحصول على شهادة المزاولة … مجلس الشعب يوافق على تجديد المهلة للأطباء الاختصاصيين لتعديل شهاداتهم للبورد

الأربعاء, 27-03-2019

دكاترة: تأليف الكتب حسب مزاجية مؤلفيها.. ومكافأة التأليف شروطها مذلة … فاهوم: لا تأليف للكتاب الجامعي وإنما ترجمة وتجميع معلومات … طبقنا التعليم الإلكتروني في كلية العلوم الصحية لعدم وجود أساتذة اختصاص

الأربعاء, 27-03-2019

حماية الأراضي من التدهور والتصحر … النبوتي لـ«الوطن»: من الضروري تعديل قانون حماية الملكيات الزراعية والعقلانية في استخدام الأراضي للبناء

الأربعاء, 27-03-2019

25 ألف متقدم لبرنامج دعم وتمكين المسرحين … العرنجي لـ«الوطن»: البدء بمنح المكافأة الشهرية بعد شهر من الآن

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock