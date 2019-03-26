رسومها 180 مليون ليرة و700 ألف دولار .. حوالي 17 ألفاً حصلوا على جوازات سفر جديدة في عام

بين رئيس فرع الهجرة والجوازات في الحسكة العقيد مجيد الهفل لـ«الوطن» أن فرع الهجرة في الحسكة أصدر منذ إعادة تفعيل العمل فيه بدءاً منً الخامس من شهر آذار من العام الماضي ولغاية يوم أمس 16870 جواز سفر منها 14160 خلال العام الماضي، و2413 جواز سفر للمواطنين المقيمين خارج القطر.

ولفت الهفل إلى أن حجم الرسوم التي تم تحصليها من المواطنين لمصلحة خزينة الدولة والذين قاموا بتسديدها لدى المصرف التجاري السوري كرسوم جواز السفر العادي داخل القطر 183.6 مليون ليرة سورية، و723 ألف دولار أميركي لرسوم جواز السفر لخارج القطر العادي.

وأوضح الهفل أن عملية حصول المواطن على جواز السفر الخاص به من الحسكة وفّر عليه أعباء كبيرة ومصاريف مالية باهظة نوعاً ما، نتيجة لسفره من المحافظة إلى العاصمة، وتحديداً الفترة التي توقّف فيها فرع الهجرة والجوازات في الحسكة عن العمل بفعل الظروف التي مرت على المحافظة خلال تلك الفترة، مبيّناً: أن الإجراءات اليوم تتم بمنتهى السهولة الإجرائية، وتقوم على مراجعة المواطن لحصوله على استمارة جواز السفر من مكتب المطبوعات في الفرع ويقوم بقطع إيصال رسم كفالة بدل تأمين العودة، بعد تسديد الرسوم المالية للجواز لدى المصرف التجاري السوري، والمحددة بـ12700 ليرة لجواز السفر العادي و28880 ليرة لجواز السفر المستعجل، و300 دولار أميركي لجواز السفر العادي خارج القطر، و800 دولار أميركي لجواز السفر المستعجل ولخارج القطر أيضاً.

وأضاف رئيس فرع الهجرة والجوازات: بعد تسديد الرسوم المالية ووضع الطوابع المطلوبة على الأوراق الخاصة بالحصول على جواز السفر بعد تصويرها، تخضع للتدقيق والتبصيم والتوقيع على الاستمارة الشخصية ومن ثم يتم التدقيق على اسم صاحب الطلب لدى الفيش العام للاستعلام فيما إذا استحصل على جواز سفر سابق، أو التأكد من صحة الجواز الذي لديه على قاعدة البيانات الحاسوبية، ويستعلم أيضاً إذا كان قد غادر أو قَدِم القطر بصورة غير مشروعة، ومن ثم تدقق الوثائق من قبل المدقق العام بعد مشاهدة الصورة مع صاحب العلاقة من الضابط المكلف بذلك، لترسل الاستمارة مع غيرها إلى إدارة الهجرة والجوازات في دمشق بالبريد الرسمي في نهاية كل أسبوع ليتم إصدار الجوازات هناك لكون طباعة الجواز تتم في الإدارة، ويحصل المواطن على جواز السفر الخاص به خلال فترة تتراوح بين 10 أيام إلى 15 يوماً كحد أقصى.