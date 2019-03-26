محافظة القنيطرة: عائلات المخيم الفقير من اللجاة يتبعون لدرعا

إشارة لما نشرته صحيفة «الوطن» بعددها رقم /3083/ تاريخ 5/2/2019 تحت عنوان:

(مخيم تتبرأ منه «القنيطرة» وتقول: يتبع «لدرعا»! 20 عائلة تعيش في مخيم عشوائي يفتقر لأي خدمة بينهم معوقون ومكتومو نسب)

نبين الآتي:

إنه فور ورود الشكوى وجه محافظ القنيطرة همام صادق دبيات عضو المكتب التنفيذي المختص صالح سويد للشخوص على أرض الواقع ودراسة وضع العوائل، حيث قام عضو المكتب التنفيذي بتاريخ 6/2/2019 بالشخوص إلى تجمع المرج شرق عين التينة بالقطاع الجنوبي من المحافظة برفقة كل من عضوي مجلس المحافظة عبد الله شريدة وحمد الكومة ومدير الشؤون الاجتماعية هلال النادر والموجه التربوي بركات عاصي الذي أفادنا بعد لقاء الأهالي في التجمع المذكور أن عدد الأسر في المخيم /17/ أسرة معظمهم من اللجاة والتابعين لأمانة السجل المدني بإزرع في محافظة درعا ويعملون بتربية الأغنام والأبقار وبأجرة من أصحاب المواشي وأن أطفالهم يتلقون التعليم في مدرسة عين التينة الابتدائية والثانوية وتبين أثناء الزيارة أن هناك أربع أسر مكتومة (متزوجين ولديهم أطفال) ويوجد منهم /3 / أسر من قرية سويسة يمارسون أعمالهم في تربية الماشية وبالأجرة ويسكنون على أملاك عامة للدولة تتبع لقرية نمر علماً أن طبيعة عملهم تتطلب أن يسكنوا في هذا المكان من أجل تربية الماشية.

وبالنسبة لمصادر المياه يتم تأمينها بسعر رمزي من بئر ماء أملاك خاصة لمواطن من قرية جاسم.

ووجه المحافظ بتأمين مادة الخبز من قرية عين التينة /30/ ربطة يومياً و/17/ إسطوانة غاز كل شهر ومازوت التدفئة والتواصل مع فريق الدعم القانوني التابع لفرع الهلال الأحمر في القنيطرة من أجل حل الإشكالات القانونية وتسجيل الأطفال بالأحوال المدنية وتثبيت عقود الزواج واستصدار الوثائق الرسمية لجميع العوائل علما أنه تم تسليم الأسر المقيمة في المخيم المذكور سلة غذائية من سويسة عام 2018 عن طريق الهلال الأحمر.

مدير المكتب الصحفي

فايز العسود