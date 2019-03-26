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العرنجي: البدء بعد شهر بمنح مكافآت دعم وتمكين المسرحين

| راما محمد

الأربعاء, 27-03-2019

كشف مدير الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لؤي العرنجي أن منح المكافآت الشهرية الخاصة بدعم وتمكين المسرحين من الخدمة سيبدأ بعد شهر من الآن على أقل تقدير إلى حين إصدار القوائم، مؤكداً أن 25 ألف مسرح متقدم للبرنامج منذ افتتاح التسجيل. واعتبر العرنجي بأن الرقم بات كبيراً خلال فترة قصيرة، موضحاً أن القوائم سترسل إلى التأمينات الاجتماعية والسجل العام للعاملين بالدولة ووزارة الدفاع وبأن الدفعة الأولى من القوائم أرسلت والثانية بصدد الإرسال.
وتوقع العرنجي قبول أكثر من 95 بالمئة من القوائم، مبيناً أنه من الممكن أن تكون هناك بعض المعلومات الخاطئة التي أدخلت ضمن استمارة التسجيل إلا أنه سيجري التأكد منها وخصوصاً ما يتعلق بسنوات الخدمة وشهادة تأديتها.

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