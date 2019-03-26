«الجيولوجيا»: قريباً خامات جديدة للاستثمار

كشف مدير المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية سمير الأسد أنه يوجد مخزون واحتياطي مهم من الثروات الباطنية وخصوصاً ذات الاستخدامات في مجال البناء والإنشاء ومواد الصناعة، معلناً عن خامات سيتم طرحها قريباً للاستثمار لإقامة صناعات جديدة. وفي تصريح لـ«الوطن» أكد الأسد أن هناك كميات كبيرة جداً من هذه الخامات منها ما هو مستثمر ومنها ما هو قيد الاستثمار، موضحاً أن من أهم هذه الخامات الرخام والإسفلت والفوسفات وخامات تدخل في صناعة الإسمنت والبورسلان وهي متوافرة بكميات كبيرة.