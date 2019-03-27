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«حذاء غير مريح» يدفع بائعة لكسر إصبع يد زبون

| وكالات

الخميس, 28-03-2019

أقدمت بائعة في متجر للأحذية بمقاطعة فوجيان الصينية على كسر إصبع يد رجل حياها قائلاً: «مرحبا يا جميلة».
وتفيد صحيفة بأن النزاع بدأ بعد أن جلب الرجل حذاء اشتراه قبل يومين، وتوجه إلى البائعة بقوله: «مرحبا يا جميلة، اشتريت هذا الحذاء قبل يومين وتبين أنه غير مريح، فهل يمكنني تبديله»؟ وردت عليه البائعة بأن أمسكت يده اليمنى بقوة وصرخت قائلة: «لماذا وصفتني بالجميلة»؟
وبعد أن خلص الزبون يده من قبضة البائعة، تبين أن أحد أصابعه قد كسر. وقدم الرجل شكوى إلى مركز الشرطة، وعند سؤال البائعة عن سبب هذا التصرف، قالت إن مزاجها كان سيئاً بسبب مشكلات في البيت والعمل، وكانت كلمات هذا الرجل القشة التي قصمت ظهر البعير، فهي لا تعد نفسها جميلة، واعتبرت أن الزبون يتحرش بها متعمداً. أما الرجل فيؤكد أنه قال لها ذلك من باب المجاملة.
وتوضح الصحيفة سبب هذه الحادثة، بأن الفترة الأخيرة شهدت انتشاراً لاستخدام كلمة «جميلة» عند مخاطبة المرأة غير المعروفة، ومناداة الرجل غير المعروف بـ«يا جميل»، على حين كانت تستخدم سابقاً كلمات مثل: «يا فتاة» أو «يا شابة»، ولكن هذه العبارات لم تعد تستخدم لأنها أصبحت ترتبط بانتشار الدعارة وما شابه ذلك.

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