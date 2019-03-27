اعتقال امرأة عمرها 104 أعوام بناءً على طلبها

اعتقلت الشرطة البريطانية امرأة تبلغ من العمر 104 أعوام من دار لرعاية المسنين، لكن الغريب أن العجوز لم ترتكب أي خطأ قانوني، وأن أمر الاعتقال صدر منها شخصياً.

وكتبت آن بروكنبرو مؤخراً على صفحة مخصصة لتدوين الأمنيات قائلة: «أمنيتي أن يتم اعتقالي. أنا أبلغ من العمر 104 أعوام، ولم أخالف القانون أبدا، لكني أود أن أمر بالتجربة».

وحققت الشرطة البريطانية للمرأة أمنيتها، بأن وضعت الأصفاد في يديها واقتادتها من داخل الدار إلى أن وضعتها في سيارة الشرطة، في حين لم تتوقف المرأة ولا أفراد الشرطة ونزلاء الدار عن الضحك.

وتعاني آن، التي تعيش منذ 10 أشهر في دار «ستوكلي» لرعاية المسنين، من مرض الخرف، وكانت تعمل سكرتيرة في مصنع للمربى، وتزورها حفيدتها «ساشا» بشكل منتظم.