«الختان» يقتل رضيعاً عمره 5 أشهر

توفي رضيع عمره 5 أشهر بعد أن قام والداه بختانه في المنزل، وفقا لما ذكره المسؤولون في إيطاليا.

ونُقل الرضيع إلى مستشفى في بولونا، شمال إيطاليا، بعد توقف قلبه عن النبض، ليلة الجمعة 22 آذار، ولكنه توفي بعد فترة وجيزة من وصوله.!

وأجرى المسؤولون في مقاطعة «ريجيو إميليا» تحقيقاً بشأن فعلة الوالدين، اللذين ينتميان إلى أصول غانية، وفقاً للتقارير.

وشهدت روما حالة مماثلة مع وفاة صبي يبلغ من العمر عامين، بعد عملية ختان فاشلة نفذت في مركز للمهاجرين، ونُقل شقيقه التوءم إلى العناية المركزة، حيث نجا بعد إجراء العملية نفسها.

وتقول مؤسسة الصحة الخيرية «Amsi»: إن نحو 5 آلاف عملية ختان تُجرى سنويا في إيطاليا، ولكن أكثر من ثلثها يتم بشكل غير قانوني.

ولا يُسمح في إيطاليا بإجراء عمليات الختان في مؤسسات الصحة العامة، ما يؤدي إلى القيام ببعض العمليات بطريقة غير قانونية.

ويمكن أن تصل تكلفة العمليات في العيادات الخاصة الإيطالية، إلى 4 آلاف يورو، ولكن العيادات المخالفة يمكن أن تقدمها بأقل من 20 يوروهاً.