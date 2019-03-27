الرياضة مهمة للحامل ولكن بشروط

يحذر طبيب النسائية الدكتور سميح شربك الحوامل من ممارسة الرياضات الجماعية ككرة القدم والسلة والطائرة وكذلك رياضة الجري والقفز لما قد تسببه من أذى للأم والجنين.

ويفضل عدم ممارسة الحامل للتمارين الرياضية في الجو الحار والرطب وتجنب تمارين الاستلقاء على الظهر بعد الشهر الرابع لأنها قد تؤدي إلى هبوط ضغط الدم.

أما عن التمارين الرياضية الآمنة خلال فترة الحمل فاقترح طبيب النسائية لوكالة «سانا» رياضة المشي والسباحة وبعض تمارين تقوية عضلات الحوض والأطراف السفلية والعنق والكتفين وتمارين التوازن مؤكداً ضرورة الانتباه إلى التنفس الجيد والتحدث بشكل مريح أثناء الرياضة والتوقف عند الشعور بتعب أو جهد عضلي.

ويلفت شربك إلى أن ممارسة تمارين هز الساق أثناء الحمل إلى الأسفل والأعلى ودوران الكاحل بحركات دائرية كبيرة من التمارين المهمة التي تساعد في الحفاظ على الدورة الدموية وتقلل تراكم السوائل بالقدمين.

ويساعد التمرين المستمر حسب الاختصاصي على تحسين مزاج الحامل ورفع مستوى التركيز والانتباه وتخفيف حدة التوتر المصاحب للتغيرات الهرمونية واضطرابات النوم لديها كما يحد من آلام الظهر والإعياء والغثيان.

كما تفيد الرياضة الآمنة كما يقول الاختصاصي في الحفاظ على الوزن الصحي واستعادة وضعية الجسم الأصلية بشكل أسرع وأسهل بعد الولادة إضافة إلى تناقص احتمال الولادة المبكرة وزيادة تدفق الدم للجلد وإضفاء نضارة على الوجه.