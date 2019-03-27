لطيفة لترامب: رغماً عنك الجولان عربية سورية … رغدة: نقسم بالله العظيم أن نبقى لله موحدين ولحدودنا المخترقة حارسين ولوحدتنا حافظين ولجولاننا محررين

تمحورت معظم المنشورات هذا الأسبوع عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول القرار الأرعن للرئيس الأميركي بضم الجولان السوري المحتل إلى أراضي الكيان الصهيوني الإرهابي، حيث تضامن كثير من النجوم العرب مع سورية شعباً وقيادة ضد القرار الأميركي وإلى التفاصيل:

الجولان عربية سورية

أعربت النجمة التونسية لطيفة عن تضامنها مع سورية بشأن الجولان السوري المحتل، فنشرت مقطعاً من أغنيتها التي أهدتها للشام وهي من كلمات نزار قباني وألحان كاظم الساهر وطرحتها عام 1998، ووجهت من خلال هذا المقطع رسالة للرئيس الأميركي ترامب، وعلقت بالقول: «رغماً عنك الجولان عربية سورية.. ورغماً عنك نصر آت وفتح مبين».

أما النجمة اللبنانية كارمن لبس فأبدت وقوفها إلى جانب سورية، وعلقت: «من أجل انتخابات الإرهابي «النتن» ياهو تضرب غزة، وأميركا تمنحه الجولان في تحد صارخ للمواثيق والأعراف الدولية، صمودكم سيخذلهم، من كل قلبي اللـه معك يا غزة، والجولان سورية عربية».

وأدان النجم المصري أحمد السقا القرار الأميركي الغاشم، فكتب: «‏الجولان‬ عربية سورية، ‏ غزة والقدس المحتلة عربية فلسطينية، ‏علموها لأولادكم وذكّروا بها أنفسكم».

وعلى صعيد النجوم السوريين، نشرت النجمة الكبيرة رغدة كلاماً مؤثراً قالت فيه: «نقسم بالله العظيم أن نبقى لله موحدين، ولحدودنا المخترقة حارسين، ولوحدتنا حافظين.. ولجولاننا محررين.. الجولان سوري».

أما النجم فادي صبيح فكتب: «الجولان سوري وسوري وسوري.. أرضنا.. كرامتنا.. جولاننا جزء من سوريتنا التي نحب ونعشق.. وغير ذلك كله هراء لا يساوي قيمة الحبر الذي كتب به».

ونشرت النجمة شكران مرتجى صورة للعلم السوري يرفرف، وعلقت: « سنرجع خبرني العندليب غداة التقينا على منحنى، بأن البلابل لَما تزل هناك تعيش بأشعارنا، فيا قلب كم شردتنا الرياح.. تعال سنرجع.. هيا بنا».

بدورها، أبدت النجمة السورية هبة نور موقفها الواضح والصريح بجملة واحدة قالت فيها: «الجولان عربي سوري» باللغتين العربية والإنكليزية، والشيء نفسه بالنسبة للنجمة أمل عرفة التي كتبت: «الجولان عربية سورية.. نقطة انتهى»، على حين اكتفى النجم أيمن زيدان بكلمتين: «جولاننا قلبنا».

ونشر النجم معتصم النهار صورة لطبيعة الجولان المحتل وعلق: «الجولان أرض عربية سورية».

المرة الأولى

أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف ضجة كبيرة بمقطع فيديو من داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية مع مدربها محمد أبو النجا.

وعلقت: «الوقت ده محتاج إننا نروح الجيم، الشتاء قرب يخلص ومحتاجين نشاط»، وتلقت العديد من التعليقات التي أبدى أصحابها إعجابهم بجسمها ورشاقتها، على حين هاجمها البعض لظهورها بملابس رياضية اعتبروها مثيرة.

وأظهر الفيديو وجود وشم على كتفها اليمنى وإن كان غير واضح المعالم إلا أنها المرة الأولى التي يظهر فيها هذا الوشم في لقطة لها.

الرهاب الاجتماعي

ظهرت الفنانة اليمنية بلقيس في مقطع فيديو علقت فيه على اتهامها بالكذب بشأن إصابتها بمرض الرهاب الاجتماعي.

وتوجهت إلى الأشخاص الذين لم يصدقوها بالقول إنه من حقهم ذلك لأنهم يرون صورة مختلفة، أي صورة الفتاة الاجتماعية التي تظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتقف على المسرح وتحضر المؤتمرات.

وكشفت أن المشكلة بدأت بالظهور لديها عندما كانت في سن المراهقة وأن ذلك يرجع إلى التعرض لصدمة نفسية.

وفاجأت الجميع بالحديث عن أسرتها حيث أشارت إلى أنها عانت ظروفاً منزلية صعبة أثرت في حياتها سلباً وأدت إلى إصابتها بالمرض.

بلقيس كشفت حقيقة مرضها في مؤتمر عقد في مسقط في عمان، ونشرت الفيديو وأرفقته بالتعليق: «وجهة نظر الوالدة في زيارة الطب النفسي والعلاج، لدينا جميعاً فكرة خاطئة عن الطبيب النفسي ولا ندرك أنه مثل طبيب العظام أو القلب وأن لكل داء دواء والطبيب النفسي قد يكون الدواء».

مشروع تجاري

قالت الفنانة المصرية منة فضالي إنها تفكر جدياً في اعتزال التمثيل، وتأسيس مشروع تجاري يدر عليها دخلاً.

وأضافت إنها لا تجد تقديراً من مهنتها، ولم تعد تعمل كما في السابق وقالت: «العمر بيجري، وبضيع وقت على الفاضي، وأنا بسعى على شغل كتير، عملاً بمقولة اسعى يا عبد وأنا أسعى معاك، ولكن عمري ما لقيت شغلي بيسعى لي، فأنا تعبت لأني أديت شغلي كتير وهو ما أدنيش حاجة».

وأكملت: «أتكبد مصاريف والدتي وأنفق على بيوت أخرى، وبالتالي لابد من التفكير في مصلحتي ومصلحتهم، ولكني لم أحدد بعد طبيعة المشروع الذي أسعى لتنفيذه، إلا أنني واثقة من تأسيسي لمشروع جيد».

حسابات مزيفة

سيطرت حالة من الغضب على الفنان المصري هاني رمزي بعدما فوجئ بوجود حسابات مزيفة تحمل اسمه على مواقع التواصل الاجتماعي، وينتحلون شخصيته ويطلقون تصريحات كاذبة على لسانه.

وعلق على انتشار تلك الحسابات المزيفة، فكتب: «معنديش أي حساب تاني على الفيسبوك غير ده.. مش عارف الناس اللي بتعمل حسابات باسمي بيستفيدوا إيه ».

ونشر رمزي صورة من حساب مزيف يحمل اسمه وعلق وكتب: «يا جماعة الحساب ده مش بتاعي».

تعليقات شامتة

عبرت الفنانة المصرية فيفي عبده عن انزعاجها الشديد بسبب التعليقات الشامتة من بعض المتابعين على مرضها.

وظهرت في فيديو خلال بث مباشر ردّت من خلاله على هؤلاء بلهجة حادة، وقالت: «لما تكتب ربنا ياخدك، ربنا مش هياخدني.. ربنا مش هياخد الناس الكويسة اللي زيي.. هياخذ اللي زيكو انتو».

وتابعت: «النفوس السودا، النفوس السودا اللي زيكو دي اللي ربنا ياخدها.. يجعلو في نحوركو».

وأضافت: «خلي قلوبكو حلوة علشان يطلع على وشكو زيي كده». وعن خضوعها لعمليات التجميل نفت ذلك مشيرة إلى أن بياض قلبها ينعكس جمالاً على وجهها.

ودعت المتابعين إلى الاقتداء بها مشيرة إلى أن هذا هو سر تألقها، وأعربت عن ندمها لأنها طلبت الدعاء أثناء مرضها مذكرة بأنها تتمتع بصحة جيدة.

وروت الفنانة في فيديو آخر حادثة غريبة جداً واجهتها حيث التصقت الملعقة في أعلى حلقها».

وكانت فيفي عانت مؤخراً وعكة صحية ونشرت عبر حسابها مجموعة من الآيات القرآنية. وعلقت: «أدعوا لي أنا عيانة بموت ادعولي ربنا يشفيني ويشفي كل مريض ‏يا رب العالمين آمين».

100 ألف

تتلقى الفنانة اللبنانية كارول سماحة عدداً كبيراً من التعليقات ورسائل التهنئة منذ طرح أحدث أعمالها المصورة بعنوان «المُطلّقة» عبر قناتها على موقع «يوتيوب».

واقتحم الكليب قائمة الفيديوهات الأكثر رواجاً محققاً ما يقارب 100 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة على إتاحة عرضه.

وتلقي كارول في العمل قصيدة من كلمات علي المولى تختتمها بمقطع غنائي يحمل توقيع المؤلف الموسيقي ميشال فاضل، في رسالة اجتماعية ترفع بها صوت كل امرأة مطلقة، تعيش تحت أحكام مجتمعات تنبذها وتتعامل معها بنظرة دونية.