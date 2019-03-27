رياضة

عمار شمالي: لا أفضل إيقاف الدوري

| طرطوس- ممدوح علي

الخميس, 28-03-2019

بهذه العبارة فتح لنا قلبه مدرب كرة الساحل عمار شمالي عن الفترة التي قضاها فريقه خلال توقف مباريات الدوري وتركنا له الكلام… ماذا قال؟
لا أفضل إيقاف الدوري عادة.. خصوصاً بآخر سبع مباريات فهذا يجعل اللاعب أقل حماس ونجد صعوبة بتحفيز اللاعبين للاستمرارية بالفورمة القصوى، والإيقاف المفاجئ من دون روزنامة ثابتة ومحددة مسبقاً أصبح أمراً واقعاً لدينا ويجعل الأمور غير احترافية أبداً، فمازلنا نعاني الاجتهادات ولم تتغير الأمور سابقاً ولا حالياً.
حاولنا استغلال هذه الفترة من خلال التركيز على الأخطاء ومن خلال تمارين وظيفية، بالإضافة لمباراتين تجريبيتين مع تشرين وجبلة كان التركيز فيهما على إعطاء فرصة كبيرة للبدلاء لتجهيزهم ليكونوا قريبين من جو المباريات وتم تطبيق بعض الأفكار التكتيكية، بالإضافة للمحافظة على الجانب البدني الجيد للفريق، ولعبنا هذه المباريات بحذر للمحافظة على الفريق من دون إصابات، كل هذه الثوابت كانت مهمة ومفيدة بالنسبة لنا، بالإضافة للانطباع الذي أخذناه ككادر فني بعد المباريات التي لعبناها بما يخص مستوى اللاعبين وتدعيم الإيجابيات ومعالجة الأخطاء، وسنحاول خلال الأيام القليلة القادمة إجراء لقاء ودي أخير قبل استئناف مباريات الدوري واستقبالنا لفريق الشرطة في طرطوس.

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