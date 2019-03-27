ديربي ودي بين المجد والشرطة

وجد مدرب فريق المجد عماد دحبور جاره الدمشقي الشرطة البديل الفوري والأسرع لاعتذار فريق الوثبة عن تلبية الدعوة والحضور لدمشق للعب ودياً مع فريقه ولتعذر جديد لمعسكر قصير لثلاثة أيام في اللاذقية فنجحت جهوده في توفير مباراة ودية ستجمعه عصر اليوم الخميس مع جاره الشرطة في ملعب الجلاء التي يلعبها المجد وسط انتظار مدربه لتقرير الطبيب المشرف على علاج نجم وسطه أحمد رجب بشأن إمكانية مشاركة اللاعب في مباريات المجد القديمة في إياب الدوري من مباراة الكرامة في حمص في الخامس من نيسان المقبل التي يأمل بها الكابتن دحبور توقف مسلسل هدر النقاط وترجمة لاعبيه للفرص الكثيرة التي ضاعت في المباريات السابقة!

وفي الوقت الذي وصلت فيه عصر أمس بعثة منتخبنا الأولمبي لكرة القدم إلى دمشق قادمة من الكويت ببطاقة التأهل إلى النهائيات الآسيوية في تايلند برفقة منتخبات الأردن والسعودية والإمارات والبحرين وأستراليا وقطر واليابان وأوزبكستان وإيران والعراق وفيتنام والصين وكوريا الجنوبية وجارتها الشمالية إضافة إلى تايلند الدولة المضيفة.

وفي اللحظة التي يصل فيها مساعد مدرب المنتخب أحمد عزام إلى الشام فهو سيغادرها اليوم مجدداً مع فريقه الفتوة الذي يغادر إلى حماة للمبيت فيها قبيل مباراته المنتظرة غداً مع مستضيفه النواعير في مسابقة الكأس.

وكان العزام قد أكد لـ«الوطن» من العاصمة الكويتية أثناء وجوده مع المنتخب الأولمبي استمراريته مع الفريق الديري حتى نهاية الموسم الحالي من دون أن يفصح عما إذا كان يفكر جدياً بتجديد العقد لموسم آخر يقود به الفتوة في دوري المحترفين رغم التصريحات السابقة لإدارة النادي الأزرق ونياتها بالتمسك بخدمات مدربها العزام بعد أن منحته كل الصلاحيات والتسهيلات اللازمة لإنجاز مهامه التدريبية على أكمل وجه ورغم كل ذلك فإن العزام ترك جوابه وقراره إلى ما بعد خوض فريقه لمبارياته في مسابقة الكأس التي يأمل فيها الفريق وجهازه التدريبي بالوصول لإنجاز ثانٍ وجديد بعد عودته إلى دوري الأضواء!