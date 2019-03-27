مرسوم بإحداث مجمع قضائي في شين في عدلية حمص

أصدر رئيس الجمهورية بشار الأسد أمس المرسوم رقم 108 لعام 2019 القاضي بإحداث مجمع قضائي في ناحية شين في عدلية حمص.

ونص المرسوم الصادر بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية رقم 98 تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته، وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم 135 تاريخ 10/1/1945 وتعديلاته، وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 718 تاريخ 1/10/2018، على إحداث مجمع قضائي في ناحية شين في عدلية حمص ويتم ملء وظائفه من الملاك العددي لعدلية حمص.

وبناء على المرسوم يعدل توزيع المحاكم والدوائر القضائية في الجداول الملحقة بقانون السلطة القضائية وفقاً لهذا المرسوم، ويبقى الاختصاص القضائي المحلي والملاك العددي النافذ قائماً وينقل إلى المجمع القضائي المحدث بهذا المرسوم حين افتتاحه بقرار من وزير العدل.