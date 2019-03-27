11 صائغاً جديداً في درعا منذ بداية العام

كشف رئيس غرفة صناعة وتجارة درعا قاسم المسالمة عن ازدياد عدد المنشآت التجارية والصناعية منذ شهر آب الماضي حتى مطلع آذار الجاري وذلك بالتوازي مع ارتفاع معدل عامل الاستقرار الذي أسهم في عودة منشآت توقفت لسنوات ومنح تراخيص لمنشآت جديدة كليا من حيث منتجاتها.

وبين المسالمة أن عدد المنشآت التي حصلت على سجلات تجارية وصناعية في درعا بلغ 1201 منشأة في قطاعات التعهدات وبيع المواد الغذائية ومحطات المحروقات والزيوت والشحوم المعدنية والأعلاف والكونسروة وصناعة الألبان والأجبان والأعلاف والأدوية البيطرية ومعامل الأدوية البشرية والمنسوجات.

منوهاً بأنه ومنذ بداية العام الحالي تم منح 11 ترخيصا لمحال تجارة المشغولات الذهبية منها 7 في مدينة درعا والباقي في مناطق متفرقة من المحافظة كما شهدت الفترة الماضية إعادة افتتاح فرعين لبنكين خاصين بعدما أغلقت جميع المصارف الخاصة في درعا أبوابها في السنوات الماضية.

ولفت المسالمة إلى أن عودة النشاط المصرفي سيسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار حيث يستفيد منها الأفراد والمؤسسات والشركات والمنشآت الصناعية.

ولفت المسالمة إلى أن العديد من المستثمرين تقدموا بطلبات لتأسيس أنشطة صناعية متنوعة وتحديدا معامل لإنتاج الأدوية البشرية والمنسوجات والستائر في حين تقدم صناعيون وتجار بطلبات لتوسيع أنشطتهم في الصناعة التحويلية ومشاغل الحجر والتعهدات وتجارة السيارات والاستيراد والتصدير وتجارة الأدوات الكهربائية والالكترونيات والنقل.