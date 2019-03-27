«الاتصالات» لـ«الوطن»: تجهيز 50 ألف بوابة انترنت جديدة 60% منها لمزودات خاصة

صرح مدير الإدارة التجارية في الشركة السورية للاتصالات فؤاد يوسف لـ«الوطن» بأن الشركة تستعد لتأمين نحو 50 ألف بوابة انترنت قريباً، مشيراً إلى أن الشركة توفّر حالياً بوابات انترنت في 9 محافظات يمكن الحصول عليها مباشرة.

ولفت إلى أن حصّة مزود تراسل الحكومي من البوابات التي سيتم تأمينها لاحقاً 40%، أمّا مزودات الخدمة في القطاع الخاص فسيتم تخصيصها بـ60% من إجمالي البوابات الجديدة التي سيتم توزيعها بعد تركيب كامل تجهيزاتها.

وبين يوسف أن زيادة عدد البوابات يأتي في سياق تنفيذ إستراتيجية الشركة الموضوعة من أجل تأمين خدمة أنترنت للمواطنين، موضحاً أن الشركة لا تكتفي عند هذا العدد الذي تعمل على توفيره، وإنما تعمل خلال المرحلة المقبلة على توفير خدمات الاتصالات كاملة من حيث التوسع في شبكات الخطوط الهاتفية والانترنت، وفقاً للإمكانيات المتاحة لكون البلد يتعرض لحصار اقتصادي جائر.

وأشار إلى أن خطة الشركة تستهدف المناطق الأكثر طلباً للخدمة، وخاصة الانترنت، مبيناً أن تأمينها ضرورة في المناطق المحررة مؤخراً والتي عاد إليها سكانها.

ونوّه بأنّه يمكن للمشتركين الحصول على بوابات مباشرة في محافظات دمشق وريف دمشق، حمص، حماة، حمص، درعا، طرطوس، اللاذقية وحلب، موضحاً أنه يتم تأمين الخطوط الهاتفية مباشرة للمناطق التي يعود إليها سكانها، مؤكداً أن أي توسع تقوم به الشركة يتم وفق أطر قانونية وتسويقية مدروسة.

ونشرت الشّركة السّوريّة للاتّصالات بياناً (حصلت «الوطن» على نسخة منه) مضمونه توفّر الحجز الفوري للبوّابات «ADSL» من مزوّد خدمة «تراسل» الحكومي، مؤكّدة الشركة أنه بإمكان المشتركين مراجعة مراكز اتصالات الشركة بحسب توزّعها في المحافظات، ليصــار إلى تخصيصهــم بشــكل فــوري ببوّابــة أنترنت.

وأشارت الشركة إلى أنه يمكن الحصول على بوابات من 127 مركزاً من المحافظات التالية وهي السويداء عبر 14 مركزاً، ومحافظة اللاذقية من خلال 11 مركزاً وحلب 5 مراكز وحماة تتوفر البوابات عبر 15 مركزاً وحمص من خلال 20 مركزاً ودرعا 5 مراكز ودمشق 17 مركزاً وريف دمشق 24 مركزاً وطرطوس 16 مركزاً.