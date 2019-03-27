2000 طن بطاطا مصرية وصلت «السورية للتجارة» من أصل 5000

وصلت يوم أمس إلى مرفأ طرطوس كمية 0002 طن من البطاطا من أصل 0005 طن كانت المؤسسة السورية للتجارة قد تعاقدت عليها في إطار عملية التدخل الإيجابي لتوفير هذه المادة في جميع صالات ومنافذ بيع المؤسسة بالمحافظات وللحد من عملية ارتفاع أسعارها والتصدي لمن يحاول احتكارها.

وفي تصريح لـ«الوطن» بينّ مدير السورية للتجارة أحمد نجم أنه ستتم دراسة التكاليف لوضع الأسعار التي ستباع بها البطاطا المستوردة وستكون أقل من مثيلاتها في الأسواق ضمن دور المؤسسة في التدخل الإيجابي لدعم المستهلك، موضحاً أن مصدر البطاطا من مصر، وسيتم طرحها ضمن جميع صالات السورية للتجارة المتواجدة في المحافظات والتي يبلغ عددها 0051 صالة، مبيناً أن باقي الكمية المتعاقد على استيرادها ستصل تباعاً، ولن يتم التعاقد على كميات غيرها إلا إذا كان هناك حاجة لذلك، وذلك ضمن حرص المؤسسة السورية للتجارة أن تكون حاضرة ومتواجدة في الأسواق وتمارس دورها كمؤسسة تدخل إيجابي بشكل حقيقي.

وفيما يتعلق بتطوير آلية عمل السورية للتجارة بينّ أن الصالات والمسالخ الجديدة التي ستقوم السورية للتجارة بافتتاحها سيتم تحديدها وفق المتاح في المحافظات بعد دراسات جميع الخيارات الممكنة من أراضٍ يمكن إقامة البناء عليها أو عقارات يمكن استثمارها وفق الدراسات الفنية وفق كل محافظة.

ونوه بأن المؤسسة ستسعى لصيانة وإعادة تأهيل جميع الصالات التي تعرضت للتخريب والدمار في المحافظات ضمن خطة عمل يجري تنفيذها بحسب ظروف كل محافظة يمكن العمل بها وبحسب الأولويات، فهناك صالات تعرضت لتدمير بشكل كامل وتحتاج لإعادة تأسيس وأغلبها في محافظات دير الزور والرقة وإدلب والحسكة، وعملية حصرها وتحديد حجم الأضرار فيها يحتاج إلى وقت ليس بقليل، وهناك صالات نسبة الأضرار فيها أقل ويمكن العمل على تأهيلها وصيانتها ضمن الخطط الإسعافية التي تضعها المؤسسة، وذلك وفق التوجه الجديد للمؤسسة حتى يتلمس المواطن قريباً تغييرات في آلية عمل المؤسسة لتعزيز دور المؤسسة، مبيناً أن عدد صالات بيع اللحوم والفروج أصبح ست صالات في دمشق والعدد قابل للازدياد مع العمل على تعميم التجربة على باقي المحافظات.