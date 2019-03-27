الجبهة الوطنية تدين فرض السيادة الإسرائيلية على الجولان

أدانت الجبهة الوطنية التقدمية واستنكرت بشدة القرار الأميركي بفرض السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان المحتل.

وعقد ظهر أمس الاجتماع الدوري للأمناء العامين لأحزاب الجبهة، برئاسة نائب رئيس الجبهة اللواء محمد إبراهيم الشعار، وذكر بيان صحفي تلقته «الوطن» أن أحزاب الجبهة «أصدرت بيانات تندد بهذه الجريمة، ومن خلال الوقفات التضامنية من جميع أطياف المجتمع السوري وفي مقدمتهم أحزاب الجبهة، ما يزيد الشعب السوري تماسكاً وتلاحماً مع جيشه وقيادته من أجل إعادة الجولان إلى سورية بجميع الوسائل المتاحة». وأوضح البيان أنه تم أيضاً «دراسة بعض القضايا التنظيمية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم المواطنين وتدفع بالعمل الجبهوي نحو الأمام».