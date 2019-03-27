مسؤول أممي: إجراءات الغرب بحق السوريين انتهاك لحقوق الإنسان

أكد المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إدريس الجزائري أمس، أن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي يفرضها الغرب على الشعب السوري انتهاك خطير لحقوق الإنسان. وانتقد الجزائري في حديث نقلته وكالة «سانا» للأنباء، الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي على الشعب السوري، لافتاً إلى أن فرض هذه الإجراءات يتسبب بانتهاك حقوق الإنسان ومعاناة الشعب السوري، مشيراً إلى غياب المنطق في تبرير فرض مثل هذه الإجراءات عند الغرب. وأكد الجزائري أن فرض هذه الإجراءات الاقتصادية يدحض ادعاءات الغرب في الدفاع عن حقوق الإنسان، لتسببها بمعاناة الناس وتجويعهم.