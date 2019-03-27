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أنزور: مشروع قانون الجمارك لم يكن ناضجاً لإقراره

| محمد منار حميجو

الخميس, 28-03-2019

كشف نائب رئيس مجلس الشعب نجدت أنزور أنه بناء على كتاب من الرئيس بشار الأسد تم إعادة مشروع قانون الجمارك الذي كان يناقش تحت القبة إلى الحكومة لإعادة النظر فيه، مؤكداً أنها جاءت نتيجة اللغط الذي حدث تحت القبة وإبداء الكثير من الآراء المتناقضة من أعضاء المجلس.
وفي تصريح لـ«الوطن» اعتبر أنزور أن المشروع لم يكن ناضجاً لمناقشته تحت القبة، مضيفاً: هذا إن دل على شيء فإنه يدل على حرص الرئيس الأسد لأن يكون هذا القانون ملبياً لحاجات ومتطلبات المواطن أولا وللحكومة ثانياً إضافة إلى إيمانه بممثلي الشعب والسلطة التشريعية في هذا المجلس.
وأكد أنزور أن الرئيس الأسد يتابع كل ما يدور تحت القبة حرصاً منه على أن يكون المجلس ديمقراطياً يمثل شرائح المجتمع وبالتالي فإن الآراء التي تطرح مسموعة لديه، مشيراً إلى أن هناك صلاحيات مطلقة للمجلس لكن المطلوب حالياً تفعيلها.
وشدد أنزور على ضرورة أن يتم التدقيق والتمحيص بكل مشاريع القوانين الواردة من الحكومة حرصاً على المصلحة العامة.

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