عائلات «داعش» في مخيم «الهول» تهرب صوب تركيا

أكدت مصادر إعلامية معارضة أن صعوبات الأوضاع الإنسانية في «مخيم الهول» بريف الحسكة الجنوبي الشرقي، والخاضع لسيطرة ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية – قسد»، بالإضافة لعوامل أخرى متعلقة بتوفر الأموال، دفعت العديد من العائلات التابعة للدواعش للفرار من المخيم، عبر مهربين متعاملين مع فاسدين من عناصر «قوات الأمن الداخلي – آسايش» التابعة لـ«قسد» ممن يحمون المخيم.

وأكدت المصادر، أن عمليات التهريب تجري بشكل دوري، نحو الأراضي التركية أو مناطق سيطرة ميليشيات مسلحة بريف حلب الشمالي الشرقي، عبر دفع مبالغ مالية لمهربين تقارب 650 دولاراً للشخص الواحد.

ولفتت المصادر إلى قلة الحراك من قبل المنظمات الدولية، بخصوص ما يجري في المخيم، الذي بدأت تتفاقم المشاكل اليومية فيه.