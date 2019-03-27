5 آلاف عائلة عادوا إلى داريا وتحتاج إلى 5 مليارات ليرة

قال رئيس مجلس مدينة داريا مروان عبيد: إن عدد العائلات التي سمح لها بالدخول للمدينة ارتفع إلى 5 آلاف عائلة بعد وصول أسماء ثلاثة آلاف جديدة تضاف لألفي عائلة سمح لها بالدخول سابقاً من أصل 20 ألفاً تنتظر وصول أسمائها للعودة.

وكشف عبيد أن عمليات دخول العائلات أصبحت تشمل كل المدينة وليست محددة بمنطقة واحدة فقط، مبيناً أن الدخول يتم يومياً وبمعدل مئة عائلة، وأشار إلى أن إجمالي المبالغ التي تتطلبها المشاريع الخدمية التي تم رفعهــا من بلديــة المدينــة يصل إلى 5 مليارات ليرة.