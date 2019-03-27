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تعميمها على المحافظات أول الشهر القادم … «محروقات»: فائض غاز بعد تطبيق البطاقة الذكية بدمشق

| رامز محفوظ

الخميس, 28-03-2019

أكد مدير عام الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية مصطفى حصوية أنه من خلال الجولات الميدانية للشركة تبين أن هناك فائضاً لدى كل الموزعين من مادة الغاز في مدينة دمشق لأن التوزيع كان عادلاً ومنضبطاً، مشيراً إلى أن الكمية التي يتم إنتاجها لم تتغير وهي 40 ألف أسطوانة يومياً.
وفي تصريح لـ«الوطن» اعتبر حصوية أن توزيع الغاز المنزلي في دمشق لم يكن عادلاً قبل تطبيق البطاقة الذكية رغم الضوابط التي تم وضعها، مؤكداً أنه أصبح بإمكان المواطن الحصول على أسطوانة غاز واحدة كل 23 يوماً ولم يعد بإمكان أي موزع التلاعب بتوزيع الغاز لأنها أصبحت مؤتمتة.
وأشار حصوية إلى أنه سيتم تطبيق نظام البطاقة الذكية للغاز في حلب وطرطوس والسويداء في أول الشهر القادم، لافتاً إلى أنه في 10 نيسان ستطبق في حمص وحماة وفي أول أيار في درعا والقنيطرة ودير الزور.

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