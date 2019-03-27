تعميمها على المحافظات أول الشهر القادم … «محروقات»: فائض غاز بعد تطبيق البطاقة الذكية بدمشق

أكد مدير عام الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية مصطفى حصوية أنه من خلال الجولات الميدانية للشركة تبين أن هناك فائضاً لدى كل الموزعين من مادة الغاز في مدينة دمشق لأن التوزيع كان عادلاً ومنضبطاً، مشيراً إلى أن الكمية التي يتم إنتاجها لم تتغير وهي 40 ألف أسطوانة يومياً.

وفي تصريح لـ«الوطن» اعتبر حصوية أن توزيع الغاز المنزلي في دمشق لم يكن عادلاً قبل تطبيق البطاقة الذكية رغم الضوابط التي تم وضعها، مؤكداً أنه أصبح بإمكان المواطن الحصول على أسطوانة غاز واحدة كل 23 يوماً ولم يعد بإمكان أي موزع التلاعب بتوزيع الغاز لأنها أصبحت مؤتمتة.

وأشار حصوية إلى أنه سيتم تطبيق نظام البطاقة الذكية للغاز في حلب وطرطوس والسويداء في أول الشهر القادم، لافتاً إلى أنه في 10 نيسان ستطبق في حمص وحماة وفي أول أيار في درعا والقنيطرة ودير الزور.