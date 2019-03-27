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الخارجية الروسية لـ«ترامب»: نفذ وعودك واخرج من سورية

| وكالات

الخميس, 28-03-2019

طالبت الخارجية الروسية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالإيفاء بوعد إخراج قواته من سورية، قبل أن يوجه أي مطالب لروسيا بالانسحاب من فنزويلا.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في حديث تلفزيوني، «ترامب صرح بأن الولايات المتحدة ستسحب قواتها من سورية، وقد مر شهر كامل على هذا الوعد، فهل خرجت أم لا»؟
وأضافت: «أود أن أنصح ترامب بالوفاء بوعوده التي قدمها للمجتمع الدولي، قبل أن يحاول تقرير مصير الدول الأخرى».
ويأتي تصريح زاخاروفا رداً على إعلان الرئيس الأميركي، في وقت سابق، أن كل الخيارات مفتوحة لإخراج روسيا من فنزويلا، في إشارة إلى وصول دفعة من العسكريين الروس مؤخراً إلى الأراضي الفنزويلية.

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