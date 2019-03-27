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عبد الهادي: ستذهب إلى مواجهة شاملة

| الوطن

الخميس, 28-03-2019

أقامت سفارة فلسطين بدمشق أمس وقفة تضامنية من أجل الجولان العربي السوري المحتل، شاركت فيها قوى وشخصيات فلسطينية وسورية، بعد اعتراف الولايات المتحدة الأميركية الباطل بـ«سيادة» كيان الاحتلال الإسرائيلي على الجولان المحتل.
وفي رده على سؤال لـ«الوطن» حول المسار الذي ستذهب إليه الأمور بعد هذا الاعتراف الأميركي، أكد مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية أنور عبد الهادي، أن «الأمور ستذهب إلى مواجهة شاملة بكل الوسائل، لأنه وبهذه القرارات التي اتخذتها أميركا أصبحت خارج الشرعية الدولية، وأصبح من حق الشعبين الفلسطيني والسوري أن يقاومها بكل الوسائل».
وقال: «إن الولايات المتحدة أصبحت عدواً مثل العدو الإسرائيلي، لذلك يجب دراسة ووضع كل الاحتمالات، لأنه لا نقبل بأن يتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأرعن قرارات خارج الشرعية الدولية».
من جانبه، أكد الأسير المحرر من سجون كيان الاحتلال الإسرائيلي ابن الجولان المحتل علي يوسف اليونس، في تصريح مماثل لـ«الوطن»، أن كل الاحتمالات واردة، وقال: «نحن أبناء الجولان أصحاب قضية ولنا أرض محتلة ومن حقنا أن نتخذ كل الوسائل من أجل استرجاعها».

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