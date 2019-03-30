ليون يضيق الفارق على وصيف الليغ آن … ليل على المحك

ينزل باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي ضيفاً على تولوز في ختام الجولة الثلاثين باحثاً عن خطوة جديدة تقربه من الاحتفاظ بلقبه موسماً ثانياً على التوالي مع الفارق الكبير الذي يفصله عن وصيفه ليل وقد وصل إلى 20 نقطة مع وجود مباراة مؤجلة لممثل العاصمة، ويسبق مباراة الباريسي لقاء نانت وليل ويبدو الأول مرتاحاً إلى حد ما بعيداً من مثلث الهبوط بينما الثاني بات في موقف محرج وبحاجة للفوز من أجل استعادة فارق النقاط مع ليون الفائز بالأمس على رين بافتتاح هذه الجولة بهدف.

وسجل المهاجم الشاب مارتن تيرييه (22 عاماً) هدفاً هو الخامس بقميص ليون هذا الموسم قبل النهاية بأربع دقائق كان كافياً لإهداء ليون ثلاث نقاط مهمة في سعيه لمزاحمة ليل على بطولة الصغار بعد مباراة مثيرة دانت فيها الأفضلية للفريق الضيف الذي سجل فوزه الثاني على التوالي والثالث في 4 جولات أخيرة والسادس خارج ملعبه رافعاً رصيده إلى 56 نقطة مضيقاً الفارق إلى نقطة واحدة خلف ليل، بينما تلقى رين خسارته الأولى بعد تعادلين وفوز والرابعة بأرضه من عشر ليتجمد رصيده عند 41 نقطة.

بارد وساخن

يعتبر الجميع أن ما تبقى للباريسي من مباريات هذا الموسم لا تتجاوز تأدية الواجب وخاصة أن فوزين أو ثلاثة ستكون كفيلة بتتويج مبكر وهو عندما ينزل ضيفاً على تولوز سيبحث عن تحدّ خاص ويتمثل بتجاوز حاجز المئة نقطة وهو الوحيد المخول بالوصول إليها على صعيد الدوريات الكبرى، وبالمقابل فإن مضيفه مرتاح بوجوده بالمنطقة الدافئة مع فارق 10 نقاط تفصله عن مثلث الهبوط، وسبق للباريسي الفوز على مضيفه في آخر ثلاث مواجهات علماً أنه خسر 7 نقاط خارج البارك دوبرنس هي ما فقد خلال الموسم، بينما تولوز الفائز للمرة الأخيرة على ضيفه في ذهاب 2016/2017 فقد حصد نصف نقاطه الـ32 بملعبه.

مقابل البرودة التي يخوض بها ممثل العاصمة مبارياته فإن السخونة ستواجه وصيفه ليل فيما تبقى من أجل الحفاظ على مركزه وأولها عندما يواجه نانت خامس عشر الجدول الذي يبعد 9 نقاط عن ثلاثي المؤخرة، ولم يفز نانت على ليل في ملعب البوجوار منذ عام 2004 أما فوزه الأخير فكان في ليل ميتروبول عام 2015، وعدا ذلك فقد هيمن الأخير على مواجهات الفريقين ففاز في 12 مباراة من 18 خلال الفترة ذاتها ومنها الفوز ذهاباً بنتيجة 2/1، علماً أن ليل خسر بالجولة الفائتة للمرة الأولى منذ 9 جولات وهو الذي سجل 8 انتصارات وتعادلين و4 هزائم خارج أرضه.

مباريات اليوم

سانت إيتيان * نيم، ديجون * نيس، موناكو * كان، أميان * بوردو (4.00)، نانت * ليل (6.00)، تولوز * سان جيرمان (10.00).