رياضة

في دوري شباب الممتاز: صراع الصدارة مستمر بين تشرين والكرامة

| نورس النجار

الأحد, 31-03-2019

استمر الصراع ساخناً على بطولة دوري شباب الممتاز بين فريقي تشرين والكرامة والفارق بينهما مباراة واحدة لمصلحة تشرين.
ففي مباريات الأسبوع التاسع من مرحلة الإياب حقق تشرين فوزاً كبيراً على ضيفه المجد القادم من دمشق بثلاثة أهداف نظيفة، وبالوقت نفسه فاز الكرامة على ضيفه حطين بأربعة أهداف مقابل هدفين.
والمفارقة العجيبة في الدوري أن شباب الاتحاد مازال يعيش حالة عدم التوازن وتلقي الخسارات الواحدة تلو الأخرى وآخرها كانت أمام الوحدة بحلب وبنتيجة ثقيلة بلغت أربعة أهداف مقابل هدفين فتبادل الفريقان المواقع فصار الوحدة ثالثاً والاتحاد رابعاً.
فريقا حماة الطليعة والنواعير ما زالا يقدمان العروض الجيدة ويحققان النتائج المتميزة بما يضمان من مواهب شابة قالت كلمتهـــا هذا الموسم وستكون خير معين لفريقيها في المواسم القادمة، فالطليعة فاز على جبلة بخمسة أهداف نظيفة والنواعير فاز على الجيش بهدفين دون رد.
الوثبة كانت غزوته إلى دمشق ناجحة ففاز على شباب الشرطة بهدفين مقابل هدف واحد، الشرطة لم يستحق الخسارة لكن كرة القدم لا تعترف إلا بمن يسجل الأهداف.
الساحل كسب نقاطاً مجانية من خلال توقيف فريق الحرفيين ففاز بثلاثة أهداف قانونية وابتعد مؤقتاً عن مخاطر الهبوط.
الساحل وصل إلى النقطة 13 مبتعداً عن جبلة بأربع نقاط والحرفيون أول الهابطين برصيد ثلاث نقاط.
في الترتيب: الصدارة لتشرين بـ56 نقطة يطارده الكرامة وله 53 نقطة في المركزين الثالث والرابع الوحدة والاتحاد ولهما 42 نقطة ثم الطليعة وله 39 والنواعير 35 والوثبة 33 والجيش والمجد 26 والشرطة 23 والساحل 13 وجبلة 9 وأخيراً الحرفيين وله ثلاث نقاط.

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