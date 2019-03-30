برجك اليوم – الأحد 31 آذار 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان قد تحضر لمشروع ثقافي واجتماعي وتبني جسوراً بينك وبين من تحب وتكسب التأييد أو نصيحة تسمعها من صديق تنير أمامك الدرب وتدعمك في خطواتك وتمنحك الالتزام.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار أنت تضخم المشاكل وتثور لأقل كلمة وكأنك تبحث عن الخلافات والنزاعات، وقد تسكنك عدائية وتتجلى على كل الجبهات، تجنب هذا اليوم خلافاً أو فراقاً أو قطيعة.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران أنت تحتاج حاضنة للعلاقات أو الأمور المهنية وهذه الحاضنة تتمثل في هدوئك ودبلوماسيتك، وتأخذ مساراً جيداً وخطوات نحو نيل ما تتمنى وخاصة في العمل أو في السفر أو في المال.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز تعدك الأجواء بدعم كبير لمصلحتك وأظن أنني سأبارك لك هذا اليوم بإنجاز كبير فأنت رومانسي، ويلمع نجمك وتشعر بحماية ومساعدة من العائلة ومن أصدقائك القريبين منك.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب اليوم قد تعاني من مشكلة تخص احتياجاتك أو من نقد على الصعيد العملي أو حتى العاطفي، وقد يقيدك أحد الأصدقاء فانتبه إلى صحتك ولا تقدم وعودا لا تستطيع الوفاء بها.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول انتبه إلى أمورك الصحية لأنك من الأشخاص الذين ينسون أنفسهم في العمل، من دون أن ينتبهوا إلى جرس الإنذار الذي يدق داخل أجسامهم للراحة فانتبه لأن جسمك يحتاج الراحة.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول الحب يتراجع من حياتك إلى الجانب الخلفي فاهتمامك الأول هو الأمور العملية والعائلية، وكوكب المهنة يمنحك بركاته من مطالبات بحقوقك إلى البدايات الجديدة التي قد تحصل عليها.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني قد تبدو يائساً أو محبطاً وقد تعاني من مشاكل عائلية بسبب سفر أو نزاعات، وقد تشعر أنك خالي الوفاض من المساعدات أو الدعم وقد يضايقك بعض النقد.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول اليوم الفلك يدعمك عزيزي والحظ يحالفك في كل خطوة تقوم بها في علاقات أسرية، وربما تفكر بالانطلاق والتحرر من القيود الموجودة حولك فأنت تميل إلى اللقاءات.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني قد تشغلك قضية مهنية جيدة ومهمة لها علاقة بأحداث أوضاع عامة مهنية أو مالية، وربما تميل إلى صرف الأموال على الثياب أو على الأمور الشخصية فاهتم بالادخار.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط أنت تتباهي بجاذبيتك وباهتمام المحيط بك وتشعر أن حولك هاله من نور ترافقك أينما حللت، لأنك سعيد ومليء بالحيوية وتنطلق نحو توجهات جديدة أو تغير في حياتك العملية.