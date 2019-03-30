تصعيد عدواني تركي جديد وأردوغان لـ«قسد»: سنلقنكم الدرس اللازم

هدد رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بـ«تلقين» ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» ما سماه «درساً قاسياً» في منطقة شرق الفرات، «إذا لم يتم ضبط الوضع» هناك.

وعشية الانتخابات المحلية التركية المقرر إجراؤها اليوم، قال أردوغان أمام تجمع جماهيري لـحزبه الحاكم «العدالة والتنمية»، في منطقة سلطان غازي بمدينة إسطنبول: «ألم نلقنهم درساً في الممر الإرهابي، شمالي سورية، بعفرين؟ بلى، لقد فعلنا، والآن، إذا لم يتم ضبط الوضع (من جانب الولايات المتحدة) في شرق الفرات، فإننا سنلقنهم الدرس اللازم، وقد استكملنا جميع استعداداتنا»، وذلك وفق وكالة «الأناضول».

وفي تصعيد لموقف النظام التركي العدواني تجاه سورية، افتتح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أمس، «غرفة متقدمة للعمليات المشتركة»، على الحدود مع سورية، في ولاية «شانلي أورفة» الحدودية، توقعت «الأناضول» «أن تتم فيها إدارة عملية عسكرية محتملة ضد أهداف إرهابية»! على حد تعبيرها.

وبحسب الوكالة، شدد أكار على أن نظامه أتم استعداداته لاتخاذ ما يلزم بشأن شرق الفرات!