بغياب سورية.. القمة تتبنى مشروع قرار يرفض إعلان ترامب!

بغياب سورية، من المقرر أن تتبنى القمة العربية التي تنعقد في تونس اليوم، مشروع قرار يرفض الإعلان الأميركي، بالاعتراف بـ«سيادة إسرائيل» على الجولان العربي السوري المحتل، ويعتبره ملغى.

وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل كتب على «تويتر»: لبنان يقترح والعرب يوافقون، على رفض القرار الأميركي حول الجولان واعتباره باطلاً، وانتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة بالاستيلاء على أرض الغير بالقوة.

وبحسب وكالة «الأناضول» التركية للأنباء، رفع وزراء الخارجية العرب، في ختام اجتماعهم بتونس، مشروع جدول أعمال القمة القادة اليوم يتضمن نحو 20 بنداً يتصدرها القضية الفلسطينية والأزمة السورية والوضع في ليبيا واليمن، بجانب مشروع قرار يرفض الإعلان الأميركي بشأن الجولان المحتل، ويعتبره لاغياً.