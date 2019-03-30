الأولى

بغياب سورية.. القمة تتبنى مشروع قرار يرفض إعلان ترامب!

| وكالات

الأحد, 31-03-2019

بغياب سورية، من المقرر أن تتبنى القمة العربية التي تنعقد في تونس اليوم، مشروع قرار يرفض الإعلان الأميركي، بالاعتراف بـ«سيادة إسرائيل» على الجولان العربي السوري المحتل، ويعتبره ملغى.
وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل كتب على «تويتر»: لبنان يقترح والعرب يوافقون، على رفض القرار الأميركي حول الجولان واعتباره باطلاً، وانتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة بالاستيلاء على أرض الغير بالقوة.
وبحسب وكالة «الأناضول» التركية للأنباء، رفع وزراء الخارجية العرب، في ختام اجتماعهم بتونس، مشروع جدول أعمال القمة القادة اليوم يتضمن نحو 20 بنداً يتصدرها القضية الفلسطينية والأزمة السورية والوضع في ليبيا واليمن، بجانب مشروع قرار يرفض الإعلان الأميركي بشأن الجولان المحتل، ويعتبره لاغياً.

مقالات ذات صلة

الأحد, 31-03-2019

السفير الباكستاني لـ«الوطن»: نقف إلى جانب سورية وندعم حقها باستعادة الجولان

الأحد, 31-03-2019

تصعيد عدواني تركي جديد وأردوغان لـ«قسد»: سنلقنكم الدرس اللازم

الأحد, 31-03-2019

«النصرة» تبعثر مناطق تسيير الدوريات التركية في «المنزوعة السلاح»

الخميس, 28-03-2019

الاحتلال التركي يسير دورية له في ريف حلب الشمال … هدوء في البادية.. والجيش يواصل التصدي لخروقات إرهابيي الشمال

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock