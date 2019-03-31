طريقة لعلاج السرطان بدم المتبرع

طور باحثون من جامعة البلطيق الفدرالية «إيمانويل كانت» الواقعة في كالينينغراد الروسية طريقة فعالة جديدة للتدمير المناعي للخلايا السرطانية.

وذكرت الخدمة الصحفية في الجامعة وفق ما نقلت وكالة «سبوتنيك» أن هذه الطريقة يجب أن تساعد الجسم المصاب بمرض السرطان على مكافحة الورم ولهذا الغرض يقترح استخدام الدم الذي يحتوي على جميع العناصر ليس فقط المناعة الفطرية ولكن أيضاً المناعة المكتسبة.

وقال البروفيسور فيكتور سيليديتسوف الباحث في مركز التقنيات الحيوية الطبية: «من الممكن عزل كريات الدم البيضاء عن الدم وبعد معالجتها بطريقة معينة يتم إدخالها بشكل منهجي أو في المكان المصاب ومعالجة كريات الدم البيضاء المعزولة بوساطة مضادات المناعة لإعطائها خصائص مضادة للأورام».

وأضاف: إنه من الضروري في المرحلة التالية من العمل أن نتعلم كيفية استخدام دم المتبرع لعلاج السرطان، مبيناً أنه من الأفضل إذا كان المتبرع قريب الشخص المصاب.