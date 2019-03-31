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المرأة التي لا تتألم

| وكالات

الإثنين, 01-04-2019

أدركت امرأة مسنة لم تشعر بأي ألم طوال حياتها تقريباً، أن حالتها لم تكن عادية عندما بلغت الـ65 من عمرها, ولا تشعر المرأة إلا بالقليل من القلق أو الخوف، وربما يكون التئام الجروح لديها متطوراً جداً. وبعمر 65 عاماً، وجدت أنها تعاني من تدهور حاد في مفصل الفخذ، ولكنه لم يؤذها على الإطلاق.
وبعد مرور عام على إجراء عملية جراحية في يدها، لم تعان المسنة من أي شعور بالألم، على الرغم من أن العلاج مؤلم للغاية، وبهذا الصدد، أُحيلت المرأة من أخصائي الألم والتخدير إلى علماء الوراثة في جامعة لندن وجامعة أوكسفورد، ووجد الباحثون طفرتين جينيتين لدى المسنة، إحداهما في حين معروف بأنه أساسي للإحساس بالألم والحالة المزاجية والذاكرة.

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