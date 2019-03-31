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ثروة أديل تتخطى الـ200 مليون دولار ولكن!

| وكالات

الإثنين, 01-04-2019

كشفت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن والد النجمة العالمية أديل، مارك إيفانس، يعمل سائقاً لإحدى شركات مواصلات خاصة بعد مرور سنوات على انقطاع علاقته بابنته.
وأشارت الصحيفة إلى أن والد أديل الذي يبلغ من العمر 55 عاماً شوهد أثناء قيادته لسيارة الأجرة ومعه أحد الزبائن في إحدى المدن البريطانية، لافتة إلى أن أجره في اليوم يتراوح بين 50 و100 جنيه إسترليني، علماً أن ثروة أديل تبلغ 200 مليون دولار أميركي، وتعد من أكثر المطربات العالميات حصداً للأرباح.

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