استقرار بسلة الاتحاد والصربي ماتيتش على الخط الساخن

تسعى إدارة نادي الاتحاد إلى إعادة الألقاب لخزائن النادي بأي شكل من الأشكال، وتبذل قصارى جهدها في سبيل اختيار الكوادر الفنية المناسبة والقادرة على العطاء وتقديم شيء جديد يفيد النادي، ويحقق له المراد، ووجدت أنه من الضروري تدعيم صفوف فريق السلة بأفضل اللاعبين، مع البقاء على الوتيرة نفسها بالاهتمام بقواعد اللعبة التي ستكون الرافد الأساسي للفريق الأول في المواسم المقبلة في حال توافرت لها الرعاية الصحيحة، والإعداد السليم.

خسارة

خسر فريق الرجال بالنادي جهود مدربه الكابتن عثمان قبلاوي نتيجة عقوبة الحرمان التي طالته من اتحاد السلة، ووجدت الإدارة أنه لا يمكن التعاقد مع مدرب جديد بالفترة الماضية لكون الفريق كان يخوض غمار مباريات كأس الجمهورية، وارتأت بعد دراسة متأنية ضرورة تكليف مساعده ياسر حاج إبراهيم مهمة قيادة الفريق هذا الموسم، وهو من المدربين الشباب الطموحين والمجتهدين، وبدأ مشواره التدريبي مع الفريق بهمة عالية بعد الأجواء المريحة التي شهدها الفريق قبل أشهر قليلة، وتمكن المدرب الإبراهيم من تحقيق فوز غال على الوحدة على أرضه وبين جمهوره، لكنه بعد يوم واحد كبا أمام الثورة، ومني بخسارة غير متوقعة، الأمر الذي ساهم في تعالي بعض الأصوات في أروقة النادي ثائرة وساخطة على هذه الخسارة، وكأن الفريق كان على منصات التتويج، وخسر اللقب، لكن وراء الأكمة ما وراءها، والقصة تصفية حسابات لا أكثر، وجدت الإدارة نفسها أمام ضرورة البحث عن حلول جذرية لمشكلة الفريق، وعدم الوقوع في مطبات قادمة لكون الدوري ما زال في بدايته، وإمكانية التعويض قائمة ومتوافرة.

مفاوضات

بعد هذه الضوضاء التي فرضت نفسها على سلة الاتحاد، بدأت الإشاعات تأخذ نصيبها من الموضوع، حيث تناول الكثيرون خبراً مفاده أن الإدارة بدأت في مفاوضات جدّية مع المدرب الصربي ماتيتش الذي قاد منتخبنا الوطني الأول في التصفيات الآسيوية الأخيرة، وبأن الطرفين توصلا لاتفاق شبه نهائي، على أمل أن تؤكد الإدارة صحته في الأيام القليلة القادمة، على أن يبقى المدرب ياسر حاج إبراهيم ضمن الكادر الفني للفريق بصفة مساعد لماتيتش.

تحضيرات

تسير تحضيرات الفريق بشكل يومي في صالة الأسد، ونجحت الإدارة في التعاقد مع مدرب خاص للياقة البدنية من أجل أن تكون الصورة الاستعدادية متكاملة للفريق من دون أي نقصان، وقد شهدت لياقة اللاعبين تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، بينما خصص الجهاز الفني الحصة المسائية لتنفيذ الخطط والتكتيك، يذكر أن الفريق ضم قبل أيام قليلة لاعب اليرموك المتألق (سيبوه)، وهو من اللاعبين المتميزين.

والشيء بالشيء يقال، فإن الإدارة الاتحادية نجحت في الفترة الماضية في حل جميع المشكلات والمنغصات المالية المتعلقة برواتب اللاعبين ومقدمات عقودهم، رغبة منها في أن ينحصر تفكير اللاعبين بتحقيق نتائج جيدة فقط بعيداً عن أي أمور أخرى قد تعكر صفوهم وتؤثر في نتائجهم.