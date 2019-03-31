الشمس تنير ليالي حمص … بزناوي لـ«الوطن»: 162 مليون ليرة لإنارة حي الوعر

بيّن رئيس دائرة الإنارة العامة في مجلس مدينة حمص محمد بزناوي لـ«الوطن» أن الدائرة نفذت عدة مشروعات إنارة بالطاقة الشمسية على ثلاث مراحل تضمنت تركيب 450 جهاز إنارة مقدمة من المنظمات الدولية لإنارة محاور وشوارع رئيسة في المدينة.

وأوضح أن المرحلة الأولى تضمنت تركيب 200 جهاز إنارة وشملت إنارة عدد من الشوارع الرئيسة في المدينة بالطاقة الشمسية منها طريق دمشق بدءاً من دوار السيد الرئيس وحتى مركز المدينة وشارع القوتلي بين الساعتين القديمة والجديدة وجزء من شارع الحميدية، والمرحلة الثانية تضمنت تركيب نحو 150 وشملت إعادة إنارة محور طريق دمشق حتى دوار 8 آذار وشارع الأهرام من دوار النزهة حتى دوار مساكن الشرطة، وأما المرحلة الثالثة فقد تضمنت تركيب 100 جهاز تم خلاله إنارة عدد من شوارع أحياء حمص القديمة ومدخل حي القصور وشارع الزير في البياضة وساحة الأربعين الواقعة بجوار مبنى مجلس المدينة.

وكشف أن هناك حالياً خطة متكاملة لتركيب 300 جهاز إنارة بالطاقة الشمسية لإنارة الإحياء المتضررة بالطاقة الشمسية وخاصة الأحياء التي يصعب إيصال الكهرباء إليها في الوضع الراهن ولا يمكن إنارتها بالطاقة الكهربائية، إضافة إلى بعض المحاور الرئيسية في المدينة كشارع القرابيص الرئيسي وشارع إبراهيم اليازجي، وسيتم توزيع هذه الأجهزة بحسب الواقع الميداني للأحياء بحسب الأولويات وبالتعاون مع لجان الأحياء، لافتاً إلى أنه سيتم وضع أجهزة طاقة شمسية بمعدل ما بين 10 إلى 15 جهازاً في كل حي لتخديم هذه الأحياء وحل مشكلة الإنارة فيها.

وأشار إلى أنه خلال العام الحالي سيتم الانتهاء من تنفيذ عدة عقود صيانة للشوارع الرئيسة ومداخل المدينة، مبيناً أنه تم مؤخراً الانتهاء من تنفيذ عقد إنارة مع الشركة السورية للشبكات بقيمة 112 مليون ليرة سورية لإنارة المحاور الرئيسة والساحات العامة والرئيسة في حي الوعر، وتمت المباشرة منذ أيام بتنفيذ عقد جديد مع السورية للشبكات بقيمة 50 مليون ليرة سورية لاستكمال أعمال الإنارة الإمارة في حي الوعر نظراً لعدم كفاية العقد السابق وقد وصلت نسبة إنجاز المشروع نحو 30 بالمئة والمتوقع الانتهاء من كامل الأعمال خلال 3 أشهر، مضيفاً: إنه يتم حالياً العمل على إعادة صيانة وتجهيز المحاور الرئيسة في كل من أحياء وادي الذهب والزهراء والوعر وشارع خالد بن الوليد وطريق طرابلس وإعادة إنارتها بشكل كامل، وقد تجاوزت نسبة إنجاز مشروع 90 بالمئة حتى تاريخه وسيتم الانتهاء من كامل أعمال الصيانة والتجهيزات خلال الشهر القادم.

وبين بزناوي أن ورشات الإنارة تقوم بصيانة ومعالجة أجهزة الإنارة العامة المتفرقة في مختلف أحياء المدينة بشكل يومي وبحسب الأولويات والشكاوى التي ترد لمجلس المدينة، مشيراً إلى أنه يتم إنارة نحو 20 جهازاً بشكل وسطي يومياً، وأنه تمت صيانة وإنارة أكثر من 1000 جهاز منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه، مؤكداً أنه تم التعاقد مؤخراً لتوريد أجهزة إنارة ومواد صيانة لزوم عمل الورشات والروافع الخاصة بمجلس المدينة بقيمة مالية إجمالية 80 مليون ليرة سورية التي سيتم من خلالها استكمال أعمال صيانة الإنارة العامة في أنحاء المدينة كافة.