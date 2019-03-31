القبض على مجرمين ومروجي مخدرات ونشالي حقائب النساء بحماة

قبض فرع الأمن الجنائي في حماة، بعد البحث والتحري وجمع المعلومات على أحد المطلوبين الخطرين في محلة الصواعق ويدعى (غ. ك) والمطلوب بعدة جرائم خطف وسلب واغتصاب ومخدرات.

وصودرت منه بارودة حربية وسيارة شاحنة نوع هافي تبين بأنها تحمل لوحات مزورة، وبالتحقيق معه اعترف بما ارتكبه من جرائم ونظم الضبط اللازم بحقه، وتم تقديمه للقضاء المختص لينال جزاءه العادل.

كما قبضت شرطة الحاضر على المدعو (ع – د) لارتكابه عدة عمليات سلب بالعنف لسيارات وأموال المواطنين في حماة وريفها، وكان قد لاذ بالفرار منذ عدة أشهر وبناء على ذلك حكم القضاء عليه غيابياً مع طلبه بثلاث نشرات.

وبناءً على معلومات أولية ونتيجة التحري لقسم شرطة الحاضر، تمكنت دوريات برئاسة العميد فوزي أبو عراج ، من القبض على المتواري، وبالتحقيق الأولي معه اعترف بجميع الجرائم المنسوبة إليه، ولا يزال التحقيق جارياً معه لمعرفة باقي أفراد عصابته لتقديمهم إلى القضاء أصولاً.

وبيَّن مصدر مسؤول في قيادة شرطة حماة لـ«الوطن» أنه بناءً على توجيهات قائد شرطة المحافظة اللواء خالد هلال بملاحقة تجار ومروجي المواد المخدرة ومتعاطيها، تمكنت دورية من قسم شرطة الحميدية في حماة أيضاً من القبض على كل من المدعو (ح. م) و( أ. م) و( ع. م) وبحوزتهم 149 حبة كبتاغون و111 حبة هيكزول بقصد الاتجار بها والتعاطي.

وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم من جرم ترويج المخدرات وتعاطيها، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية أصولاً، وسيتم تقديمهم للقضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل.

وفي مدينة سلمية ألقى عناصر مركز الأمن الجنائي القبض على كل من ( أ. ح) و ( ر. ن) لإقدامهما بالاشتراك مع متوارين على نشل الحقائب النسائية من أيدي النساء وأكتافهن على طرقات المدينة العامة وشوارعها الفرعية، وعلى تصريف مسروقات مستخدمين دراجات نارية.

وقد اعترفا بارتكابهما عدة جرائم من هذا النوع مع متوارين لم يزل البحث عنهم جارياً للقبض عليهم. على حين نظم الضبط اللازم بحقهما وقدِّما للقضاء.