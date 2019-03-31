شؤون محلية

تم فرش الطريق لتسهيل عبور الشاحنات بشكل مؤقت لحين المباشرة بالصيانة

الإثنين, 01-04-2019

إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم عدد 3076 بعنوان: «مدخل مدينة اللاذقية تسبب بأعطال السيارات الشاحنة يومياً.. مطالبات بمحاسبة من يحرم والد ووالدة الشهيد من التأمين الصحي»، أوضح رئيس مجلس مدينة اللاذقية د.م محمد فواز جلال حكيم أنه نتيجة لوجود كبلي توتر عال (66 ك.م) في طبقة أساس الطريق المشار إليه يعوقان البدء بأعمال الصيانة، طلب المجلس من الجهة المعنية بذلك مؤسسة نقل الطاقة الكهربائية إزاحة الكبلين ودعوة ممثلين عن مجلس المدينة مؤسسة نقل الطاقة الكهربائية – المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية لحضور اجتماع بهذا الخصوص لتذليل العقبات، جرى التوافق خلاله على أخذ سبورات في عدة نقاط على مسار الطريق للوصول إلى المناسيب الحقيقية، وهو ما تزامن مع ورود كتاب من مؤسسة نقل الطاقة الكهربائية يتضمن اعتذاراً بعدم إمكانية إزاحة الكبلين.
علماً أن ورشات الصيانة في مجلس المدينة عملت في حينه على معالجة واقع الطريق المذكور أكثر من مرة بالمواد المتوافرة حالياً (المقشوط الزفتي والبحص المكسر)، وأخذ السبور اللازمة لمعرفة أعماق الكبلين وتعديل الدراسة لاستبدال طبقات الأساس للطريق نظراً لتعرضه لحمولات كبيرة عليه.
كما قامت الشركة العامة للطرق والجسور المتعاقد معها من المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية لتنفيذ هذا الطريق بفرش البقايا ودحيها بشكل جيد لتسهيل عبور الشاحنات بشكل مؤقت لحين المباشرة بصيانة الطريق حالما تسمح الظروف الجوية.
بالتفويض

المكتب الإعلامي

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