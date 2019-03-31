وفاة طفل جراء فيضانات الحسكة .. نفوق ماشية وإتلاف مزروعات وهدم منازل

تركزت الأمطار خلال الـ48 ساعة الماضية في المناطق الشمالية والمناطق الشمالية الشرقية من محافظة الحسكة، حيث سُجّلت أعلى نسبة هطول في بلدة الزهيرية 66 مم وفي مدينة المالكية 62 مم وفي بلدة تل علو 51 مم وتراوحت في باقي المناطق بين 45 – 2 مم، وأدت الهطلات المطرية الغزيرة إلى الفيضانات وغمر مساحات واسعة من الأراضي والمساحات الزراعية وغمر منازل عشرات المواطنين بالمياه جراء السيول والفيضانات، لاسيما في قرى مناطق جنوب الرد التابعة لبلدة تل حميس، القرى الحدودية مع العراق والمحاذية للطريق السياسي «جنوب شرق تل حميس 25 كم» بريف القامشلي الجنوبي.

وأكد رئيس دائرة زراعة تل حميس إبراهيم البرهو لـ«الوطن» أن الأمطار الغزيرة أدت إلى تشكل السيول والفيضانات في كل من أودية «عويرض والجراحي والرد» نتيجة لفيضان سد «الجوادية» والتقاء مياه الأودية الثلاثة في محيط بلدة تل حميس الريفي، ما أدى إلى غمر مساحة نحو 8 آلاف هكتار من محصول الشعير البعل، منها نحو 3 آلاف هكتار مرخّص لدى دائرة الزراعة في البلدة، مضيفاً: أن الفيضانات قامت بقطع محور الطريق العام الجنوبي الذي يربط البلدة بالقرى الحدودية مع العراق، نتيجة لغمر المياه لـ«جسر الواوية» جنوبي البلدة بمسافة 5كم، والذي يعبر كل من مجريي واديي الرد والجراحي إلى القرى هناك، وإلحاق الأضرار بالمنازل والأراضي الزراعية في قرى «اسكندرون وغسان وأنطاكية والعبرة».

وتابع البرهو: إن الفيضانات أدت أيضاً إلى غرق طفل في قرية «الشيبانية» التابعة لبلدة تل معروف بريف القامشلي الشرقي، ونفوق ما يقارب الـ18 رأساً من الأغنام في قريتي «الضباع ونسيبة المازنية» وهدم عشرات المنازل وتلف المؤونة الشخصية للأهالي التي غمرتها المياه وحاصرتها في قرى «الحنوى والجيسي والخاصة ونسيبة المازنية وكَعيّد وحارة الرد وعوينة والهشي وتل هدلول والواوية والخنساء والجيطة وتل الأحيمر وخربة الأحيمر وبلقيس والزباء ومشيرفة الأحيمر وأراجانا والشيبانية والكَيطة وكَبيبة» والعديد من المنازل المتناثرة في محيط تلك القرى.

وفي السياق ذاته وبتوجيه من محافظ الحسكة جايز الحمود الموسى، تم تشكيل لجنة إغاثة إسعافية برئاسة مسؤول قطاع الصحة والشؤون الاجتماعية في المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة محمد كاين العلي، لحصر الأضرار الناتجة عن الأمطار والفيضانات والسيول في القرى المتضررة التابعة لريف بلدة «تل حميس» بريف الحسكة الشمالي الشرقي.

وأوضح العلي أن اللجنة باشرت عملها اعتباراً من صباح يوم أمس الأحد، وقامت بتعويض الأهالي، وتوجيه مختلف أنواع الدعم الإسعافي والمساعدات لهم، من خلال توزيع «2500 سلة طوارئ و2500 حرام و1500 فرشة و500 شادر و6000 ربطة خبز و200 سلة فاكهة» إضافة إلى تأمين كل الاحتياجات الضرورية المطلوبة واللازمة بعد مطالعة الواقع ميدانياً.