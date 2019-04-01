بيض دجاج عمره 2500 سنة

عثر علماء آثار صينيون خلال عمليات الحفر الجارية في مقبرة مدينة ليان على بيض دجاج في إناء، يقدر عمره بـ2500 سنة.

وأوضح العالم شو هانمين أنه تم تحليل محتويات الإناء الذي عثرنا عليه باستخدام الأشعة السينية، واتضح أن قشور البيض في الجرة سليمة، باستثناء بيضة واحدة. ولكن البياض والصفار تحللا منذ زمن بعيد.

ووفقاً لخبراء الآثار في متحف نانكين التاريخي، يمكن أن يكون البيض الذي عثر عليه علماء الآثار في ليان، قد دفن مع شخص كان من المدمنين على أكل البيض في حياته. ويعد الصينيون البيض رمزا لولادة حياة جديدة، لذلك قد يرمز البيض في الجرة إلى استمرارية الحياة.