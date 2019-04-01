البرشا يحافظ على الفارق والريال المتجدد يتخطى كمين هويسكا … سيناريو مشابه يسقط قطبي ميلانو ورباعية لنابولي

لم يتغير الحال كثيراً في مواقع الصدارة في كل من الدوري الإسباني والإيطالي فحافظ المتصدران برشلونة ويوفنتوس على الفارق وكذلك وصيفاهما أتلتيكو ونابولي بفوزين عريضين وبقي الريال وإنتر ثالثاً مع فارق أن الأول حقق فوزاً صعباً على ضيف جديد في حين الثاني تلقى ضربة موجعة بالخسارة في ميدانه ولم يبقه بمركزه سوى خسارة جاره ميلان بالطريقة ذاتها إنما في جنوا، واقترب أتلانتا ولازيو كثيراً من مربع الكبار في الكالشيو على حين جاءت نتائج ثلاثة منافسين على المركز الرابع في الليغا مخيبة فخسر خيتافي ولحقه ألافيس ثم إشبيلية وجميعهم لم تنفعهم الأرض والجماهير في هذه الجولة التي خرج منها فالنسيا رابحاً أكبر.

ولن تتوقف العجلة في البطولتين فاليوم تنطلق الجولة 30 من الليغا والسييراA على أن تستمر ثلاثة أيام ويخوض البرشا امتحانا صعباً على أرض فياريال أما اليوفي فيحل ضيفاً على كالياري، ويستقطب لقاء فالنسيا مع الريال في إسبانيا الأنظار على حين سيكون الموعد الأبرز في إيطاليا عندما يلعب إنتر على أرض جنوا.

إنتر يلحق بجاره

لم يكد يفرح إنتر بفوزه في الديربي اللومباردي ثم بخسارة جاره على أرض سامبدوريا بهدف مبكر جداً حتى مني بالهزيمة على أرضه بالطريقة ذاتها وبهدف مبكر أيضاً جاء قبل مضي ربع ساعة برأسية رفعت أسهم لازيو بالعودة إلى المسابقات الأوروبية بعد تقليصه الفارق إلى 3 نقاط فقط مع صاحب المركز الرابع وحرمت النييرازوري من رفع الفارق عن جاره علماً أنها الهزيمة الثالثة للاعبي سباليتي في جوزيبي مياتزا وجميعها بنتيجة 1/صفر، في حين هو الفوز السادس للازيو خارج الأولمبيكو والثالث في أربع جولات أخيرة لم يخسر خلالها.

ومقابل فرحة لازيو غطت الأحزان القسم الأحمر من العاصمة روما بخسارة الجيلاروسي أمام نابولي بالأربعة متلقياً هزيمة ثانية على التوالي وثالثة في أربع جولات لتتراجع حظوظه بالشامبيونزليغ وهي خسارته الثانية في الأولمبيكو هذا الموسم، وهي الأقسى هناك منذ الخسارة بالنتيجة ذاتها أمام اليوفي قبل 10 أعوام، على حين حقق نابولي فوزه الثامن خارج سان باولو وسجل رباعية رابعة هذا الموسم، يذكر أنه سجل 5 أهداف بمرمى إمبولي أيضاً.

النتائج الكاملة – الإيطالي 29

• يوفنتوس * إمبولي 1/صفر مويس كين (72).

• روما * نابولي 1/4 للخاسر بيروتي (45+4) وللفائز ميليك (2) ميرتينز (50) فيردي (54) أمين يونس (81).

• إنتر ميلانو * لازيو صفر/1 سافيتش (13).

• سامبدوريا * ميلان 1/صفر ديفريل (1).

• بارما * أتلانتا 1/3 للخاسر جيرفينيو (8) وللفائز بازاليتيش (24) زاباتا (75 و90+4).

• كييفو فيرونا * كالياري صفر/3 بيسكاني (16) غلفاو (33) لونيتا (43).

• أودينيزي * جنوا 2/صفر أوكاكا (4) ماندراغورا (62).

• فيورنتينا * تورينو 1/1 للأول جيوفاني سيميوني (7) وللثاني باسيلي (34).

• فروزينوني * سبال صفر/1 فيكاري (13).

• بولونيا * ساسولو 2/1 للفائز بولغار (68) ديسترو (90+6) وللخاسر بوغا (90+2).

حصيلة إيطالية

• تعادل وحيد مقابل 9 انتصارات منها 6 بنتائج نظيفة وأربعة بنتيجة 1/صفر ومنها خمسة للضيوف فشهدت الجولة تسجيل 23 هدفاً جاء منها اثنان عبر نقطة الجزاء.

• 42 بطاقة صفراء في ثماني مباريات منها 9 مرات في مباراة كييفو فيرونا * كالياري مقابل غياب تام للبطاقات في مباراتي إنتر * لازيو ويوفنتوس * إمبولي، ووحده لاعب كييفو (ديباولي) خرج مطروداً بإنذارين.

• بقيت صدارة الهدافين بحوزة كوالياريللا برصيد 21 هدفاً وصعد دوفان زاباتا ليشارك رونالدو وبياتيك المركز الثاني بـ19 هدفاً يليهم أركاديوز ميليك بـ16 هدفاً.

صراع القطبين

وتتواصل المنافسة بين الجارين ميلان وإنتر على المركز الثالث بالسييراA ويملك الأول الفرصة لخطف الأسبقية أمام الثاني عندما يفتتح الجولة 30 بلقاء أودينيزي ووضع إنتر تحت الضغط عندما يلعب غداً على أرض جنوا، وفي سردينيا سيكون اليوفي على موعد مع ثلاث نقاط جديدة عندما يلتقي كالياري الذي لم يعرف الفوز على الزعيم التوريني منذ عام 2009.

الإيطالي – الأسبوع 30

• الثلاثاء: ميلان * أودينيزي (8.00)، كالياري * يوفنتوس (10.00).

• الأربعاء: إمبولي * نابولي (8.00)، جنوا * إنتر ميلانو، روما * فيورنتينا، سبال * لازيو، تورينو * سامبدوريا، فرزينوني * بارما (10.00).

• الخميس: ساسولو * كييفو فيرونا (8.00)، أتلانتا * بولونيا (10.00).

خيبة أندلسية وانتعاش مدريدي

في الليغا واصل زيدان مدرب الريال التجريب فأجرى عدداً من التبديلات على تشكيلة فريقه إلا أنه كاد يدفع ثمناً غالياً أمام هويسكا أحدث ضيوف الدرجة الأولى والذي يقاتل للهروب من المركز الأخير، فالبرشلوني الصغير تقدم بالنتيجة ثم عاد وتعادل بعد تقدم الملكي بهدفين حتى جاء الحسم من كريم بنزيمة لينقذ مدربه من الانتقادات بفوز عاشر هذا الموسم في برنابيه وهي المرة الثالثة التي يخرج فائزاً بعد اهتزاز شباكه مرتين، في حين هويسكا خسر للمباراة الثالثة على التوالي وخسر للمرة الثانية بعد تسجيله هدفين والأولى كانت أمام البرشا.

وبعد خسارة خيتافي وألافيس في أرضيهما جاءت مواجهة فالنسيا مناسبة لإشبيلية للعودة إلى مربع الكبار ولو مؤقتاً وبفارق الأهداف إلا أن كبير الأندلس تلقى صفعة بالخسارة أمام الخفافيش بهدف بعدما أخفق مهاجموه باستغلال فرص بالجملة وبالمقابل اكتفى الضيف بهدف من علامة الجزاء ليخطف فوزاً قد يكون الأغلى هذا الموسم فقد أعاد الأمل وهو الفوز الخامس في سجله خارج الميستايا وكلها بفارق هدف ليصل إلى مباراته الثانية عشرة دون هزيمة.

النتائج الكاملة – الإسباني 29

• خيتافي * ليغانيس صفر/2 مايكل سانتوس (49) خوان مورينو (83).

• برشلونة * إسبانيول 2/صفر ميسي (71 و89).

• ألافيس * أتلتيكو مدريد صفر/4 نيغويز (5) دييغو كوستا (11) موراتا (59) بارتي (84).

• ريال مدريد * هويسكا 3/2 للفائز إيسكو (25) سيبايوس (62) بنزيمة (89) وللخاسر خوان هيرنانديز (3) إيتشيتا (74).

• رايو فاليكانو * بيتيس 1/1 للأول دي توماس (34) وللثاني تيللو (81).

• إشبيلية * فالنسيا صفر/1 دانيل باريخو (45+1 من جزاء).

• سلتا فيغو * فياريال 3/2 للفائز اسباس (50 و86 من جزاء) ماكسي غوميز (71) وللخاسر إيكامبي (11) بيدرازا (15).

• بلد الوليد * سوسيداد 1/1 للأول غونتان (9) وللثاني أويارزابال (79).

• جيرونا * بلباو 1/2 للخاسر ستواني (37) وللفائز ويليامس (53) راؤول غارسيا (59).

• ليفانتي * إيبار 2/2 للأول موراليس (5) روتشينا (26) وللثاني اسكالانتي (19) إينريتش (78).

بانوراما إسبانية

• 3 تعادلات كلها بأهداف مقابل 7 انتصارات منها خمسة للضيوف وخمسة بنتائج نظيفة فشهد الجولة تسجيل 30 هدفاً، وجاء هدفان من علامة الجزاء على حين أهدر كارييو (ليغانيس) ركلة ثالثة.

• 49 مرة ظهر اللون الأصفر منها 3 مرات في مباراة ليفانتي * إيبار مقابل 8 صفراوات وحمراء في مباراة رايو * بيتيس فطرد لاعب الأول دي سانتو بالحمراء المباشرة.

• حلق ليونيل ميسي بصدارة الهدافين برصيد 31 هدفاً يليه زميله سواريز بـ18 وانفرد ستواني بالمركز الثالث بـ17هدفاً ثم بن يدر بـ16 فكريم بنزيمة بـ14 هدفاً.

منصتان

هما منصة التتويج وربما منصة السقوط وكلتاهما ستكون حاضرة في ملعب لاسيراميكا حيث قمة فياريال وبرشلونة ضمن الجولة الثلاثين التي تنطلق اليوم، فالكاتالوني يسعى لتأكيد صدارته والاقتراب من الاحتفاظ باللقب في حين فريق الغواصات يأمل بطوق نجاة على حساب فريق لم يستطع هزيمته لأكثر من عشر سنوات، ويسعى الأتلتي الوصول إلى قمته على أرض برشلونة السبت القادم محافظاً على فارق النقطتين أمام جاره الريال وذلك عندما يستقبل جيرونا في محاولة الفريقين لكسر التعادل الذي ساد مواجهاتهما الخمس منذ صعود الأخير إلى الليغا.

الإسباني – الأسبوع 30

• الثلاثاء: أتلتيكو مدريد * جيرونا (8.30)، إسبانيول * خيتافي (9.30)، فياريال * برشلونة (10.30).

• الأربعاء: بلباو * ليفانتي (8.30)، إيبار * رايو فاليكانو، هويسكا * سلتا فيغو (9.30)، فالنسيا * ريال مدريد (10.30).

• الخميس: إشبيلية * ألافيس (8.30)، ليغانيس * بلد الوليد (9.30)، سوسيداد * بيتيس (10.30).