السلطة تدفع نصف راتب لموظفيها للشهر الثاني على التوالي … إسرائيليون يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال

قالت وزارة المالية الفلسطينية أمس إنها ستدفع اليوم الثلاثاء نصف راتب لموظفيها للشهر الثاني على التوالي فيما ستتلقى أسر الشهداء والجرحى رواتب كاملة مع استمرار الأزمة المالية مع كيان الاحتلال.

وقالت الوزارة في بيان لها: «رواتب الموظفين العموميين ستصرف بواقع 50 بالمئة من الراتب».

وأوضحت الوزارة في بيانها «أنه لا يوجد أي تغيير على موقف القيادة الفلسطينية والحكومة برفض استلام قيمة المقاصة مخصوماً منها أي مبالغ غير قانونية، أو غير متفق عليها مسبقاً من طرفنا».

وكانت حكومة الاحتلال أعلنت في شباط الماضي أنها قلصت بنسبة خمسة بالمئة الإيرادات التي تحولها شهرياً إلى السلطة الفلسطينية من عوائد الضرائب التي يتم فرضها على الواردات التي تصل للضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة عبر موانئ الاحتلال.

في هذه الأثناء جدد عشرات المستوطنين الإسرائيليين ظهر أمس اقتحام المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال.

وذكرت وكالة «وفا» أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

هذا وجددت وزارة الخارجية الفلسطينية إدانتها استمرار انتهاكات وجرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات فورية لتوفير الحماية للفلسطينيين.

بدورها أكدت دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية أن اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين خلال شهر آذار الماضي أسفرت عن ارتقاء 21 شهيداً بينهم 5 أطفال ومسعف وجرح 639 فلسطينياً واعتقال 499 آخرين.

في هذه الأثناء اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 11 فلسطينياً في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال اقتحمت مدن الخليل وبيت لحم وجنين وقلقيلية وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت 11 منهم.

كما أصيب شاب فلسطيني بجروح وآخرون بحالات اختناق جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين بالضفة الغربية.

في سياق متصل اعتدى مستوطنون إسرائيليون على مركبات الفلسطينيين في حي بيت حنينا شمال القدس المحتلة.