«با يا دا»: منفتحون على الحوار لتحقيق حل سياسي!

أكد «حزب الاتحاد الديمقراطي- با يا دا» الكردي، استعداده للحوار والتفاوض لتحقيق حلٍ سياسي في البلاد، واعتبر أن تحقيق ذلك يتطلب عدم التأخير.

وقال الرئيس المشترك لـ«با يا دا»، شاهوز حسن، وفق مواقع إلكترونية داعمة للمعارضة: إنه «من دون حل قضية عفرين وعودة أهلها إلى منازلهم، لن يكون هناك حلول حقيقية على الأرض في سورية».

حسن نفى «وجود أي تطوراتٍ» في مفاوضات ما تسمى «الإدارة الذاتية» مع الحكومة السورية، موضحاً أنهم في «با يا دا»، «منفتحون على الحوار والتفاوض لتحقيق حلٍ سياسي في البلاد»، وذلك بعد أن أفشل الكرد مراراً وبضغوط أميركية، العديد من جلسات الحوار مع الحكومة السورية.