الأولى

«با يا دا»: منفتحون على الحوار لتحقيق حل سياسي!

| الوطن - وكالات

الثلاثاء, 02-04-2019

أكد «حزب الاتحاد الديمقراطي- با يا دا» الكردي، استعداده للحوار والتفاوض لتحقيق حلٍ سياسي في البلاد، واعتبر أن تحقيق ذلك يتطلب عدم التأخير.
وقال الرئيس المشترك لـ«با يا دا»، شاهوز حسن، وفق مواقع إلكترونية داعمة للمعارضة: إنه «من دون حل قضية عفرين وعودة أهلها إلى منازلهم، لن يكون هناك حلول حقيقية على الأرض في سورية».
حسن نفى «وجود أي تطوراتٍ» في مفاوضات ما تسمى «الإدارة الذاتية» مع الحكومة السورية، موضحاً أنهم في «با يا دا»، «منفتحون على الحوار والتفاوض لتحقيق حلٍ سياسي في البلاد»، وذلك بعد أن أفشل الكرد مراراً وبضغوط أميركية، العديد من جلسات الحوار مع الحكومة السورية.

مقالات ذات صلة

الثلاثاء, 02-04-2019

واشنطن تعلق توريد المعدات الخاصة بمقاتلات «إف 35» إلى أنقرة … «العدالة والتنمية» يحقق أكبر انتكاسة في تاريخه ويخسر «إسطنبول»

الثلاثاء, 02-04-2019

الاستثنائية الأميركية

الثلاثاء, 02-04-2019

حزب اللـه: القمة لم ترق لمستوى التعامل مع قرارات واشنطن … إسرائيل تخطط لبناء آلاف المستوطنات في الجولان المحتل

الثلاثاء, 02-04-2019

أبخازيا تفتتح سفارة لها في دمشق قريباً

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock