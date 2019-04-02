زيادة الوزن قبل سن 50 تزيد خطر الوفاة

أشارت دراسة جديدة إلى أن سرطان البنكرياس مميت أكثر لدى المرضى الذين يعانون زيادة الوزن قبل بلوغ سن الخمسين.

واكتشف العلماء في جمعية السرطان الأميركية أن مؤشر كتلة الجسم البالغ 30 أو أكثر، يزيد من مخاطر الموت بسبب سرطان البنكرياس بنسبة 25 بالمئة.

وتشير النظريات الحالية إلى أن الالتهاب الذي يأتي مع زيادة الوزن، قد يشجع الخلايا على التحور لتصبح سرطانية.

وعلى الرغم من أن سرطان البنكرياس يعد شكلاً نادراً من المرض، إلا أنه شهد تزايداً كبيراً في السنوات الأخيرة، حيث إن عامل الخطر الرئيس في ذلك ما يزال يحير العلماء، وخاصة أن التدخين الذي يعد أحد عوامل خطر الإصابة بالمرض، آخذ في الانخفاض، وفقاً للدكتور إريك جاكوبس، المدير العلمي في الجمعية الأميركية للسرطان والمعد المشارك في الدراسة الجديدة.

وتشير الدراسة إلى أن السمنة قد تكون السبب في زيادة خطر سرطان البنكرياس، وخاصة أن العديد من الدراسات قد أثبتت أن زيادة الوزن تعد أحد عوامل الخطر الرئيسة للعديد من الأمراض، بما في ذلك عدة أنواع من السرطان، وهي الرحم والمريء والمعدة والكلى والكبد وبعض أورام المخ وسرطانات البنكرياس والقولون والمستقيم والورم النخاعي المتعدد.

وتشير الدراسات أيضاً إلى أن زيادة الوزن قد تجعل هذه السرطانات أكثر فتكاً، وحتى إذا نجا هؤلاء الأشخاص من السرطان، فمن المحتمل أن تكون لديهم نوعية حياة رديئة في المستقبل.